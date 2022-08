6 atores Castelo Rá-Tim-Bum que já morreram

Alguns atores Castelo Rá-Tim-Bum que já morreram fizeram parte da infância de muita gente. O programa foi produzido e exibido entre 1994 e 1997 pela TV Cultura, mas já foi reprisado dezenas de vezes pela emissora e é lembrado com nostalgia por quem era fã da atração. Relembre quem do elenco já nos deixou.

Sérgio Mamberti, o Dr. Victor, está entre os atores Castelo Rá-Tim-Bum que já morreram

O ator Sérgio Mamberti ficou muito conhecido por interpretar o Dr. Victor no Castelo Rá-Tim-Bum, um dos personagens mais marcantes de sua carreira. Ele morreu em setembro de 2021, aos 82 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. O artista já estava internado com uma infecção nos pulmões.

Seu último trabalho foi no ano de sua morte, quando lançou sua autobiografia ‘Sérgio Mamberti: Senhor do meu Tempo’, escrita com o jornalista Dirceu Alves Jr. Além do programa infato-juventil, ele participou de novelas da Globo ao longo de sua carreira, incluindo Brilhante (1981), Vale Tudo (1988), O Profeta (2007), Flor do Caribe (2013) e Sol Nascente (2016).

Wagner Bello, o Etevaldo

Quem também já nos deixou foi Wagner Bello, intérprete de Evaldo do Castelo Rá-Tim-Bum. Antes de se tornar um dos personagens mais lembrados do programa, o ator trabalhava no teatro. Inclusive, foi assistindo uma de suas peças que o rapaz foi indicado por um diretor para fazer o teste para o programa da Cultura.

Ele faleceu precocemente em agosto de 1994, aos 29 anos, antes de gravar sua última aparição na obra – o ator lutava contra a Aids. Após o falecimento, ele foi substituído por Etecetera, irmã de Etevaldo, interpretada por Siomara Schoröder.

Gérson de Abreu, o Flap, está entre os atores Castelo Rá-Tim-Bum que já morreram

Se lembra da bota Flap? Sua voz era feita pelo ator Gérson de Abreu, que também morreu precocemente aos 37 anos. Ele faleceu em julho de 2002, vítima de um infarto.

Além do Castelo Rá-Tim-Bum, Gérson esteve em outros programas da TV Cultura. Ele trabalhou em Bambalalão (1984), Caleidoscópio (1985), Sábado Vivo (1988), Som Pop (1991) e X-Tudo (1992). Depois foi para a Record, onde viveu o protagonista do seriado infantil Agente G, em 1995, e também de Vila Esperança (1998). Posteriormente, fez parte do elenco da minissérie Aquarela do Brasil, da Globo, em 2000.

Cláudio Chakmati interpretou vários personagens

Cláudio Chakmati foi responsável por diversos personagens do infanto-juvenil. Ele deu voz ao robô porteiro do Castelo Rá-Tim-Bum, além de manipular os bonecos do Mau e o Radialista. O ator morreu em fevereiro de 1997, aos 32 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Ele foi encontrado morto em um quarto de hotel em uma cidade no norte da Tailândia.

Ele também trabalhou em Bambalalão (1977), Rá-Tim-Bum (1990) e no Telecurso 2000 (1994). No SBT, fez parte do elenco da novela Éramos Seis (1994) e do seriado Agente G (1995), da Record.

Rodrigo Santiago, o Almirante Costa, está entre os atores Castelo Rá-Tim-Bum que já morreram

Rodrigo Santiago apareceu em apenas um episódio de Castelo Rá-Tim-Bum como o Almirante Costa, amigo do Dr. Vitor que levou Nino para navegar. O ator faleceu em outubro de 1999, aos 55 anos, em decorrência de complicações cardíacas de uma cirurgia feita em março.

Ele atuou em novelas da Globo, incluindo Fera Radical (1988), Beto Rockefeller (1968) e O Super Plá (1969) além de trabalhos no cinema, teatro e como professor a Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo (USP).

Ada Chaseliov, a Xenóbia

Quem também só participou de um episódio do infanto-juvenil foi a atriz Ada Chaseliov, intérprete de Xenóbia, madrasta da branca de neve. Ela morreu em outubro de 2015, aos 63 anos, após ficar internada por mais de um mês tratando um linfoma.

Seu último trabalho foi em 2013, quando esteve na novela Amor à Vida, da Rede Globo. Participou de outras novelas da emissora ao longo de sua carreira, incluindo Cheias de Charme (2012), Passione (2010), Belíssima (2006), Da Cor do Pecado (2004) e mais.