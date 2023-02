Horário e como assistir o especial do Castelo Rá-Tim-Bum 2023

Depois de quase 30 anos de seu lançamento, o Castelo Rá-Tim-Bum ganha um especial na TV Cultura neste sábado, 25. A emissora reuniu os principais atores do seriado infantojuvenil par um reencontro para um novo episódio de quase uma hora. Veja como assistir.

Que horas vai passar Castelo Rá-Tim-Bum na Cultura?

O especial do Castelo Rá-Tim-Bum vai ao ar neste sábado, 25, a partir das 22h, horário de Brasília, logo após o Jornal da Cultura.

Para assistir o especial inédito, basta sintonizar no canal da Cultura no horário indicado. Também é possível ter acesso ao sinal gratuitamente e sem cadastro no site da Cultira. Clique no player e aguarde o início da transmissão.

Após a exibição na TV, o episódio especial vai ficar disponível no canal do YouTube da Oreo, marca patrocinadora do projeto. Os fãs poderão rever quando e onde quiserem.

Esse é o primeiro reencontro desde o fim do seriado. Participam do episódio especial os atores Cassio Scapin (Nino), Rosi Campos (Morgana), Freddy Allan (Zequinha), Cinthya Rachel (Biba), Pascoal da Conceição (Doutor Abobrinha), Angela Dip (repórter Penélope), Patrícia Gaspar (Caipora), Fabiana Prado (fada Lana) e Álvaro Petersen Jr. (Celeste) e (Gato Pintado). Cao Hamburger, criador e diretor, também será um dos destaques. Já Juliano Amaral, o Pedro, não irá participar pois não foi liberado pela atual emissora em que trabalha, a ESPN.

O reencontro dos atores dá início a uma série de novos materiais produzidos pela emissora para comemorar os 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum, que foi ao ar pela primeira vez em 1994.

O que esperar do especial do Castelo Rá-Tim-Bum?

Os fãs podem esperar um especial no estilo do que foi feito em 'Friends' e 'Harry Potter'. O elenco estará em um cenário idêntico aos da gravações originais e com peças do acervo da produções, onde vão relembrar algumas das histórias mais marcantes do programa. Também haverá a exibição de cenas extras e a relação de cada um dos atores com o seriado.

De acordo com o vice-presidente executivo da emissora, Enéas Pereira, ao UOL, o projeto só saiu do papel após a emissora firmar uma parceria com a marca de biscoitos Oreo, que procurou o canal em um primeiro momento para obter o licenciamento da série para ações publicitárias.

Gravado em apenas dois dias, quase não houve ensaio para especial do Castelo Rá-Tim-Bum - a ideia é que o elenco relembre momentos marcantes que emocionem os fãs do seriado.

"O que a gente queria era a emoção desses atores revendo a história. Tem gente que não via um ou outro há 30 anos. Revendo esses companheiros de trabalho, revendo participações antigas e revendo até amigos que já se foram. Está bem emocionante porque eles se emocionam muito e, ao mesmo tempo, divertido, porque eles contam histórias muito engraçadas", contou Pereira.

Assista ao trailer do especial do Castelo Rá-Tim-Bum:

Em que ano acabou o Castelo Rá-Tim-Bum?

O Castelo Rá-Tim Bum ficou no ar entre os anos 1994 e 1997 e se tornou um dos maiores sucessos da televisão brasileira e da TV Cultura.

A história gira em torno de Nino, um aprendiz de feiticeiro que, apesar de sua aparência jovem, tem mais de 300 anos. Vivendo em um castelo com seus tios Morgana, que tem mais de 6000 anos de idade, e Victor, um cientista e feiticeiro, o garoto recebe diariamente a visita de seus amigos Bongô, Penélope e Caipora, além de um ET, o Etevaldo, além de seus amigos animais.

O vilão da história é o Dr. Abobrinha, um agente imobiliário que quer derrubar o castelo da família de Nino para construir um prédio.

