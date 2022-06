6 atores da novela Esmeralda que já morreram

Esmeralda foi produzida e exibida pelo SBT em 2004 e agora volta para a grade da emissora em uma nova reprise. Alguns dos artistas que participaram da trama já não estão mais entre nós, e agora o público tem a oportunidade de matar as saudades. Veja quem são os atores da novela Esmeralda que já morreram.

Manoelita Lustosa está entre os atores da novela Esmeralda que já morreram

Manoelita Lustosa interpretou Rosário na novela Esmeralda. A atriz faleceu em julho de 2014, aos 72 anos, devido à insuficiência respiratória.

A artista era bastante lembrada por ter atuado em Mulheres Apaixonadas (2003) como a personagem Inês, avó de Salete (Bruna Marquezine). Na Globo, ela ainda participou da minissérie JK (2006) e de Antônia (2006). As últimas novelas de sua carreira foram na Record – Poder Paralelo (2009), Vidas em Jogo (2011), Balacobaco (2012) e Dona Xepa (2013).

Sônia Guedes

Sônia Guedes viveu a personagem Margarida em Esmeralda. Ela faleceu em junho de 2019, aos 86 anos, vítima de câncer.

Além do papel em Esmeralda, ela também era lembrada por ter atuado nas novelas Malu Mulher (1979), Barriga de Aluguel (1990), Luz do Sol (2007), da Rede Globo. Seu último trabalho na televisão foi na trama infantil Chiquititas, em 2014, na qual interpretou Dona Nina.

Maria Estela está entre os atores da novela Esmeralda que já morreram

Maria Estela morreu aos 75 anos, em julho de 2017, vítima de uma infecção generalizada após ficar um mês internada em decorrência de um mieloma múltiplo.

A atriz interpretou a Irmã Piedade em Esmeralda. Maria Estela foi uma das grandes estrelas da extinta TV Tupi, com atuações em Mulheres de Areia (1973), Meu Rico Português (1975), Roda de Fogo (1978) e mais. Também passou pela Record, Band, SBT e Globo – na emissora da família Marinho, esteve em títulos como Meu Bem, Meu Mal (1990), Pé na Jaca (2006) e em Passione (2010), seu último trabalho na televisão.

Jardel Mello

O ator Jardel Mello faleceu em fevereiro de 2008 após ser internado com problemas de coração. Ele sofreu um infarto durante uma cirurgia para desobstrução coronária.

Em Esmeralda, ele interpretou Dionísio. Seu último trabalho na televisão foi em 2006, quando esteve em O Profeta, da Globo. Também participou de Cabocla (2004), Chocolate com Pimenta (2003), Kubanacan (2003), entre outras. Além de ator, Jardel também era diretor de TV e cinema.

Carl Schumacher está entre os atores da novela Esmeralda que já morreram

Carl Schumacher viveu Fausto na novela Esmeralda. O ator morreu enquanto dormia em outubro de 2016, aos 53 anos.

Suas últimas aparições na televisão foi em participações no extinto programa humorístico A Turma do Didi, da Rede Globo, entre 2009 e 2001. Ele também esteve em A Favorita (2008) e Água na Boca (2008). Ele também era dramaturgo e diretor de teatro.

Ruth Romcy

Ruth Romcy faleceu aos 80 anos, em setembro de 2007. Ela estava internada para tratar uma infecção pulmonar, mas não resistiu.

Além de Esmeralda, ela ficou muito conhecida por ser a atriz as pegadinhas do extinto programa Topa Tudo Por Dinheiro, do SBT, no quadro Câmera Escondida. Também participou dos humorísticos Show do Tom (2004), Meu Cunhado (2004), Dedé e o Comando Maluco (2005) e A Praça É Nossa (2004).

