Atores do Cravo e a Rosa que já morreram e deixaram saudade

A partir do dia 6 de dezembro de 2021, o público vai ver a novela de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira estrelada por Adriane Esteves e Eduardo Moscovis de volta às telinhas da Globo. A produção foi originalmente ao ar de 2000 a 2001 e infelizmente alguns rostos que vão aparecer na reprise não estão mais entre nós. Saiba quais são os atores do Cravo e a Rosa que já morreram.

Eva Todor – Atores do Cravo e a Rosa que já morreram

Veterana e estrela de diversas novelas da TV Globo, a famosa faleceu em 2017, no Rio de Janeiro, aos 98 anos de idade, em decorrência de uma pneumonia. Na época ela já estava afastada da televisão há alguns anos, desde 2012, quando interpretou seu último papel, Dália em Salve Jorge.

Em O Cravo e a Rosa, a atriz viveu Josefa, uma mulher rabugenta que pegava muito no pé do genro, Cornélio (Ney Latorraca) e apoiava a filha Dinorá (Maria Padilha) e o caçula Heitor (Rodrigo Faro) em tudo.

Cláudio Corrêa e Castro

O ator participou da novela como Normando Castor, um agiota usado por usado por Joaquim (Carlos Vereza) para cobrar as dívidas de Petruchio.

O ator de O Cravo e a Rosa e mais novelas da TV Globo, morreu poucos anos após seu papel no folhetim, em agosto de 2005. Ele faleceu aos 77 anos, no Hospital das Clínicas de Niterói, vítima de falência múltipla dos órgãos.

Henrique César é um dos atores do Cravo e a Rosa que já morreram

O ator interpretou Ursulino Montenegro na novela de Walcyr Carrasco. Ele faleceu em janeiro de 2018, por conta de um câncer no estômago. O ator de O Cravo e a Rosa que já morreu tinha 84 anos na época e estava internado no hospital municipal Ronaldo Gazolla, da zona norte do Rio de Janeiro.

O último papel do ator em uma novela foi Ivo em A Vida da Gente (2011), já seu último trabalho foi o curta metragem O Tempo Que Leva, em 2013.

Castro Gonzaga

O ator de Saramandaia (1976), Dona Xepa (1977), Dona Beija (1986), Alma Gêmea (2005), Bang Bang (2005) e muitos outros, fez uma participação especial em O Cravo e a Rosa como o médico que examinava Bianca (Leandra Leal), durante a greve de fome da moça

Ele morreu em 2007, em Petrópolis, após um mês de internação no hospital de Petrópolis. Ele sofria de problemas pulmonares e renais e acabou tendo falência múltipla dos órgãos aos 89 anos. Seu último trabalho foi a novela O Profeta (2006 – 2007).

Nildo Parente – Atores do Cravo e a Rosa que já morreram

O ator interpretou o Presidente do Partido de Nicanor Batista (Luís Melo), ele apareceu em poucos capítulos da trama. O último papel do ator foi em Chico Xavier (2010).

Ele faleceu em janeiro de 2011, aos 75 anos de idade, no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, por conta das consequências de um AVC, que havia sido vítima cerca de um mês antes.

