Novela Esmeralda Graziela morre? O que acontece com a personagem

Na novela Esmeralda Graziela morre e não conquista o tão sonhado final feliz que queria ao lado de seu grande amor, Adrian (Daniel Andrade). Personagem de Karina Barum, o trágico desfecho da jovem acontece em decorrência de algumas ações impensadas que resultaram em seu término definitivo com Adrian, o que deixou a moça desolada.

Por que Graziela morre na novela Esmeralda?

Graziela morre depois de entrar em uma depressão profunda na novela Esmeralda. Após ser pega mentindo para Adrian e perceber que perdeu seu amado, ela passa a viver a base de remédios e começa a ficar cada vez mais doente.

Em seus últimos momentos na novela, Graziela está muito debilitada e sua mãe Fátima (Tania Bondezan) recorre a ajuda de Adrian. O personagem de Daniel Andrade vai ao encontro de Graziela, que está muito fraca em uma cama, mas já é tarde demais.

Adrian fala que a ama, diz tudo o que a moça gostaria de ouvir, mas não é o suficiente para que ela melhore. “Eu estava furioso porque você mentiu para mim, mas nunca deixei de amar você”, diz o rapaz. Em seguida, a moça fica feliz em saber que Adrian a ama e pede que ele a leve aos lugares que eles costumavam se encontrar.

Adrian sai com Graziela no colo e os dois conversam um pouco. Ela pede um beijo do rapaz, que acaba sendo o último do casal. Poucos minutos depois, Graziela morre nos braços do amado na novela Esmeralda.

Sobre o que Graziela mentiu para Adrian na novela Esmeralda?

A mentira que destruiu o relacionamento de Adrian e Graziela de uma vez por todas foi uma falsa gravidez. Esta foi uma medida desesperada da jovem interpretada por Karina Barum para tentar recuperar o amado, mas ele acaba descobrindo toda a verdade.

Tudo aconteceu por culpa de Fátima, que separou o casal antes. A mulher queria sua filha com um homem endinheirado e não um peão de fazenda, então ela manipula a garota para terminar com Adrian. Os dois se separam e o jovem fica com outra mulher. Graziela se arrepende e tenta recuperar o amado e por isso mente sobre o bebê, mas depois é desmascarada.

Como está a atriz Karina Barum hoje?

Karina Barum está com 51 anos de idade e continua trabalhando como atriz. A brasiliense esteve recentemente na novela Gênesis, da TV Record. A famosa interpretou a versão mais velha de Zilpa. Na mesma época, ela esteve na série A3 como a personagem Adalgisa.

Porém, antes disso, a atriz estava afastada há algum tempo das telinhas. Desde 2011, a atriz se dedicava apenas a projetos no teatro ou cinema. A novela Esmeralda, em que viveu Graziela, foi sua última novela antes da pausa na televisão. Depois ela só apareceu em Carga Pesada (2006) e Tribunal na TV (2018), até que recentemente voltou para a TV.

Além de viver Graziela na novela Esmeralda, a atriz também é conhecida por ter sido Shirley da Silva em Torre de Babel (1998), Letícia Moraes em Louca Paixão (1999) e Débora em Malhação (1997). A carreira de Karina nas telinhas começou em 1994, quando esteve em 74.5 Uma Onda no Ar e Confissões de Adolescente.

Como assistir novela Esmeralda completa e de graça

Para assistir diariamente a novela Esmeralda, é só sintonizar no SBT de segunda a sexta-feira na faixa das 13h15. A exibição acontece pela televisão, mas você também pode assistir gratuitamente pela aba “ao vivo” pela internet no SBT Vídeos, plataforma streaming da emissora de Silvio Santos.

Caso queira assistir aos capítulos a qualquer hora e lugar, não será necessário pagar nada, o SBT Vídeos também disponibiliza seu catálogo gratuitamente aos usuários. No entanto, é preciso esperar que os capítulos sejam adicionados na plataforma semanalmente. A novela ainda não está completa por lá, pois depende da exibição diária na TV.

Quando a novela foi transmitida por completo nas telinhas do SBT, também estará completa e gratuita na plataforma streaming. A única obrigatoriedade aos usuários é a criação de um cadastro, mas não é preciso pagar nada por isso.

Veja como foi o primeiro encontro de Esmeralda e Bianca na novela:

