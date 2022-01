7 séries parecidas com Quando Chama o Coração

A exibição de Quando Chama o Coração na Record acabou e os fãs da série canadense ainda aguardam pela 9ª temporada da produção, que promete chegar em 2022. Enquanto o público espera por novos episódios sobre Elizabeth (Erin Krakow) e a cidade de Hope Valley, que tal assistir séries parecidas com Quando Chama o Coração? Reunimos 7 produções.

Doces Magnólias – séries parecidas com Quando Chama o Coração

Entre as séries parecidas com Quando Chama o Coração está Doces Magnólias, produção baseada nos livros de romance de Sherryl Woods. Na trama, o público acompanha a vida de três mulheres que vivem na Carolina do Sul. Elas são amigas desde a época de escola e compartilham os frutos e pesares da vida real, as complexidades do coração, carreira e família.

Onde assistir: Netflix

Virgin River

Em Virgin River, Melinda é uma enfermeira, ela responde a um anúncio para trabalhar em uma pequena cidade chamada Virgin River, na Califórnia. Ela deixa tudo para trás e parte para o lugar, em busca de deixar dolorosas memórias para trás. Mas Melinda não esperava que a vida em uma cidade pequena seria tão difícil e que ela precisa lidar com os problema e não fugir deles.

Onde assistir: Netflix

Chesapeake Shores – séries parecidas com Quando Chama o Coração

Em Chesapeake Shores, série norte-americana, Abby retorna para a cidade de Chesapeake Shores após receber uma ligação da irmã Jess. Ela tem uma vida ocupada e uma carreira que exige muito dela, mas volta para ajudar a família. Porém, ela terá que lidar com problemas com seus parentes, além de reencontrar Trace, um homem que deixou para trás há cerca de 10 anos. Assim como Doces Magnólias, esta produção também é baseada nos livros da autora Sherryl Woods.

Onde assistir: Netflix

Gran Hotel

Se você gostou de “Quando Chama o Coração”, provavelmente vai gostar de “Gran Hotel”. Nesta série que pode agradar os fãs de Quando Chama o Coração, o público conhece Julio, um rapaz de origem humilde que viaja até Cantaloa para visitar a irmã, que trabalha como empregada no Grand Hotel. Quando chega lá, ele descobre que ninguém sabe de sua irmã há mais de um mês. Com suspeitas sobre o que aconteceu com Cristina, Julio decide ficar no hotel. Lá ele conhece Alicia, a filha do proprietário, com quem viverá um romance avassalador que mudará sua vida.

Onde assistir: Paramount+

Anne with an E

Baseada na série de livros Anne de Green Gables da autora Montgomery Lucy Maud, a série se passa no Canadá, assim como Quando Chama o Coração, no começo dos anos 1900. A produção segue a vida de uma menininha órfã muito inteligente e esperançosa que é adotada por engano pelos irmãos Marilla e Matthew Cuthbert.

Onde assistir: Netflix

Downton Abbey

A série Downton Abbey é um sucesso britânico e já ganhou até filme. O começo da trama é em 1912, na casa de campo de uma família rica, os Crawleys. A produção mostra a vida dos ricaços, assim como a dos empregados da mansão, que sabem todos os segredos dos patrões.

Onde assistir: Amazon Prime Video (apenas o filme da série)

Heartland para quem gosta de Quando Chama o Coração

Para quem gosta de drama, a série Heartland mostra a família das irmãs Amy e Lou. A dupla perdeu a mãe em um acidente de carro e vive os altos e baixos da vida em um rancho de cavalos ao lado do avô Jack. Ela tentam manter vivo o sonho da mãe, que era o de curar cavalos com problemas de adestramento.

Onde assistir: Netflix

