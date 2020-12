9 filmes da Netflix para ajudar a amar e aceitar quem você realmente é

Os momentos de descanso no sofá podem trazer reflexões sobre amor-próprio. Para isso, a Netflix fez uma seleção de “filmes que vão te ajudar a amar e aceitar quem você realmente é”. “Se apaixone pelas coisas que você e seu corpo podem fazer. Um passo de cada vez pra autoaceitação”, escreveu a plataforma de streaming nas redes sociais. Veja os melhores filmes da Netflix.

Quais são as sugestões da Netflix?

Um das apostas é o filme “Dumplin’“, de 2018, que fala sobre os padrões impostos pela sociedade e tem Jennifer Aniston no elenco. O documentário “Minha História“, dos bastidores da turnê de lançamento da autobiografia de Michelle Obama, também faz parte das indicações. A anorexia é abordada em “O Mínimo para Viver“, de 2017, estrelado por Lily Collins. Confira detalhes:

Dumplin’

“Determinada a desafiar os padrões impostos pela sociedade, a adolescente Willowdean Dickson se inscreve no concurso de beleza organizado por sua mãe, uma ex-miss.”

Filme de 2018

Meu Nome é Ray | Filmes Netflix

“Um jovem lida com as percepções da mãe e da avó sobre sua transição, e seu pai distante se torna parte essencial do processo.”

Filme de 2015

Minha História | Filmes Netflix

“Mergulhe nos bastidores da turnê de lançamento da autobiografia da ex-primeira-dama dos EUA Michelle Obama e conheça sua história e seus leitores.”

Documentário de 2020

O Mínimo para Viver

“Uma jovem de 20 anos sofrendo de anorexia embarca em uma emocionante jornada de autodescoberta em um grupo liderado por um médico pouco convencional.”

Filme de 2017

As Vantagens de Ser Invisível – Filmes Netflix

“Um calouro depressivo precisa lidar com o suicídio de seu melhor amigo e com a descoberta do primeiro amor.”

Filme de 2012.

Felicidade por um Fio | Filmes Netflix

“Uma publicitária perfeccionista com problemas na vida amorosa embarca em uma jornada de autoconhecimento que começa no visual radicalmente novo.”

Filme de 2018

A Escolha Perfeita

“Esta comédia musical retrata o mundo do estilo ‘a capella’, mostrando a competição acirrada entre três grupos diferentes.”

Filme de 2012

Desperados

“Wes toma um porre com as amigas e manda um e-mail constrangedor. Agora a única saída é ir para o México e apagar a mensagem antes que seu novo amor apareça.”

Filme de 2020

A Incrível Jessica James

“Arrasada após terminar um relacionamento, uma dramaturga de NY tem uma ligação improvável com um desenvolvedor de aplicativos divorciado que ela conhece num encontro.”

Filme de 2017