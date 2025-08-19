A Fazenda 17 vai ter 24 participantes e prêmio de R$ 2 milhões

A Record TV confirmou algumas mudança para A Fazenda 17, edição que estreia em setembro de 2025. Dessa vez, a dinâmica O Paiol foi dispensada, então os 24 participantes confirmados serão conhecidos pelo público logo no primeiro episódio. A disputa será pelo prêmio de R$ 2 milhões.

O reality show continua com a apresentação de Adriane Galisteu e direção de Rodrigo Carelli.

Veja aqui os participantes cotados.

Que dia estreia A Fazenda 17

Neste ano, A Fazenda tem estreia marcada para o dia 16 de setembro, uma terça-feira, e deve permanecer no ar até dezembro. Em média, o programa costuma contar com três meses de exibição no canal de Edir Macedo e soma geralmente pouco mais de 90 episódios.

O reality show rural é exibido de domingo a domingo. De segunda a sábado, a competição pelo prêmio de R$ 2 milhões costuma começar na faixa das 22h30, após a novela do horário nobre da emissora.

Já aos domingos, a edição do programa é menor e começa mais tarde, depois do Domingo Espetacular. Neste dia, é comum que o programa comece por volta das 23h15. Apenas três dias da semana, de terça a quinta, o programa conta com dinâmicas ao vivo, nos demais, as atrações exibidas por A Fazenda são gravadas.