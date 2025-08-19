Cinema & TV

A Fazenda 17 vai ter 24 participantes e prêmio de R$ 2 milhões

Programa começa em menos de 1 mês

Escrito por Anny Malagolini
A Fazenda 17 Crédito: Record TV

A Record TV confirmou algumas mudança para A Fazenda 17, edição que estreia em setembro de 2025. Dessa vez, a dinâmica O Paiol foi dispensada, então os 24 participantes confirmados serão conhecidos pelo público logo no primeiro episódio. A disputa será pelo prêmio de R$ 2 milhões.

O reality show continua com a apresentação de Adriane Galisteu e direção de Rodrigo Carelli.

Veja aqui os participantes cotados.

Que dia estreia A Fazenda 17

Neste ano, A Fazenda tem estreia marcada para o dia 16 de setembro, uma terça-feira, e deve permanecer no ar até dezembro. Em média, o programa costuma contar com três meses de exibição no canal de Edir Macedo e soma geralmente pouco mais de 90 episódios.

O reality show rural é exibido de domingo a domingo. De segunda a sábado, a competição pelo prêmio de R$ 2 milhões costuma começar na faixa das 22h30, após a novela do horário nobre da emissora.

Já aos domingos, a edição do programa é menor e começa mais tarde, depois do Domingo Espetacular. Neste dia, é comum que o programa comece por volta das 23h15. Apenas três dias da semana, de terça a quinta, o programa conta com dinâmicas ao vivo, nos demais, as atrações exibidas por A Fazenda são gravadas.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Participantes de A Fazenda 17: nomes e fotos dos cotados até agora

Afonso morre em Vale Tudo após descobrir doença ou não

Maria de Fátima perde o bebê após se jogar da escada em Vale Tudo?

Temperatura Máxima hoje vai passar o filme Megatubarão

Sessão da Tarde traz filmes clássicos na semana de 18 a 22 de agosto

Que horas começa o Altas Horas hoje com Felca?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes