Participantes de A Fazenda 17: nomes e fotos dos cotados até agora

Em poucos semanas A Fazenda 17 fará sua grande estreia nas telinhas da Record, e dará a largada a mais uma competição entre celebridades pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Enquanto os nomes oficiais do elenco não são liberadas pela emissora, o público corre atrás das listas de cotados que contam com influencers, atores, cantores, ex-BBBs e todo tipo famoso. Veja quem pode ser um dos participantes da Fazenda 2025.

Rafael Cardoso em A Fazenda 17

Foto: Instagram/reprodução

O ator, conhecido por papéis de destaque em novelas da Globo, está entre os nomes ventilados para o elenco. Rafael atravessa um momento de recomeço pessoal e profissional e sua participação seria vista como um grande trunfo para a emissora, que busca rostos de apelo popular. Foi casado com Mari Bridi e a relação chegou ao fim com polêmicas.

Rayane Figliuzzi

Foto: Instagram/reprodução

Influenciadora digital e namorada do cantor Belo, Rayane já teria inclusive contrato assinado, segundo rumores de bastidores. Seu nome traria para o programa a mistura de lifestyle de internet com a curiosidade em torno da vida pessoal da jovem.

Fernando Oliveira (Fefito)

Foto: Instagram/reprodução

Jornalista e comentarista de televisão, Fefito já teria aceitado o convite e até feito aparições recentes na Record como uma espécie de preparação para o confinamento. Ele é conhecido por sua personalidade direta e deve levar análises afiadas para dentro do jogo.

Davi Brito (campeão do BBB24)

Foto: TV Globo

Sarah Andrade (ex-BBB)

Foto: Instagram/reprodução

Ex-participante do BBB 21, Sarah já mostrou que não foge de polêmicas e é lembrada pelo forte jogo estratégico no programa da Globo. Caso aceite o convite, promete movimentar a competição e gerar disputas acaloradas na sede.