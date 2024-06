A final da Champions League vai passar no SBT? Onde assistir hoje (01/06)

Informações do jogo do Borrúsia x real Madrid ao vivo, bem como as últimas informações deste 1 de junho.

Neste sábado, 1 de junho, acontece a final da Champions League de 2024 com Borussia Dortmund e Real Madrid. A partida vai começar às 16h (de Brasília), no Estádio de Wembley em Londres, Inglaterra.

Em que canal vai passar o jogo do PSG hoje?

O jogo do Borussia Dortmund e Real Madrid hoje, 1 de junho, terá cobertura no SBT, TNT e HBO Max.

SBT: a emissora transmite o jogo ao vivo e de graça para todo o Brasil. Dá também para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play.

TNT: o canal é responsável por assumir o controle da transmissão na TV fechada, entre as diferentes operadoras por assinatura no Brasil. A emissora não divulgou o quadro de narrador e comentaristas.

Max: O streaming Max, por assinatura, também transmite o jogo do PSG hoje nos dispositivos móveis.

Final da Champions League 2024

A UEFA Champions League é o título mais cobiçado nas competições europeias de clubes, mas a recompensa por chegar ao topo não se limitará ao pódio no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 1 de Junho.

Borussia Dortmund e Real Madrid têm muito incentivo quando entram em campo no sábado – o primeiro busca seu primeiro título da Liga dos Campeões desde 1997, enquanto o segundo almeja o 15º troféu, recorde. Porém, há muitos incentivos fora disso, desde o troféu que eles vão erguer até a entrada em outras competições e até mesmo o prêmio em dinheiro que o clube receberá por uma viagem bem-sucedida à capital britânica.

O quê: Final da UEFA Champions League

Quando: Sábado, 1 de junho, 20h00 locais (19h00 GMT)

Onde: Estádio de Wembley, Londres

Quem: Borussia Dortmund (Alemanha) vs Real Madrid (Espanha)

Escalações previstas

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Can, Sabitzer, Adeyemi, Brandt, Sancho, Fullkrug

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy, Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior