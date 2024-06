Borussia Dortmund x Real Madrid: onde vai passar o jogo da final Champions League online

Borussia Dortmund e Real Madrid vão estrelar a grande final da Liga dos Campeões da UEFA 2024, neste sábado, 1º de junho, no lendário estádio de Wembley, na Inglaterra, às 16 horas (horário de Brasília). O duelo, além de consagrar o novo campeão europeu de clubes, será a última partida de seus clubes para duas lendas como Toni Kroos e Marco Reus.

Onde assistir Borussia x Real Madrid | final Champions League

Todos os detalhes sobre como assistir e transmitir ao vivo a final da UEFA Champions League no Brasil serão no SBT, TNT e Max.

O Borussia Dortmund enfrenta o Real Madrid em Wembley no sábado, 1º de junho, com o time alemão buscando garantir o segundo título, enquanto os campeões espanhóis buscam triunfar na competição pela 15ª vez, ampliando o recorde.

Além de acompanhar a programação do SBT na televisão, da maneira tradicional, também é possível ver a emissora na internet. Isso porque o site oficial disponibiliza a transmissão gratuita de imagens do canal para todos os usuários.

É possível assistir o SBT de graça com apenas um clique no computador ou até mesmo no celular. Se preferir a praticidade, também dá para ter acesso ao canal no aplicativo SBT Vídeos, disponível de graça na loja de aplicativos Android e Apple.

Provável escalação

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Antonio Rudiger, Nacho Fernández e Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Valverde e Toni Kroos; Jude Bellingham, Rodrygo e Vinícius Júnior.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Matts Hummels, Nico Schlotterbeck e Ian Maatsen; Emre Can, Marcel Sabitzer e Julian Brandt; Jadon Sancho, Karim Adeyemi e Niklas Füllkrug.

>> Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões