A Guerra dos Sexos: filme da Tela Quente hoje é baseado em fatos

A Tela Quente de hoje, 16, vai exibir o filme A Guerra dos Sexos, com os astros norte-americanos Emma Stone e Steve Carell, que retrata o real embate que os tenistas Billie Jean King e Bobby Riggs tiveram na quadra de tênis nos anos 70 e marcou o mundo do esporte. O filme começa na TV Globo às 23h15, logo depois da novela Todas as Flores.

Qual é o filme da Tela Quente de hoje - 16/10

O filme da Tela Quente de hoje, A Guerra dos Sexos, mostra um dos duelos mais famosos da história do tênis. A trama se passa em 1973, época em que discussões sobre feminismo e direitos básicos estavam fervilhando na sociedade. No mundo do esporte, muitas mulheres ainda lutavam para serem pagas de forma de justa e na mesma faixa que os atletas masculinos, que quando venciam torneios levavam mais dinheiro para casa.

Em meio a este cenário, a grande tenista Billie Jean King, aos 29 anos, é desafiada pelo ex-número 1 do mundo, Bobby Riggs, aos 55 anos, para um embate. Para o personagem de Steve Carell, esta é sua oportunidade de mostrar que as mulheres não estão a altura dos homens no esporte e coloca um prêmio de $ 100 mil como recompensa. Billie, que em um primeiro momento declina a oferta do atleta, resolve encará-lo para ao vencer o desafio consiga mudanças reais no mundo do tênis para as mulheres.

Além do aguardado embate, o filme da Tela Quente de hoje retrata também os desafios pessoais que cada um enfrentava na época, como a vida amorosa de Billie, que foi uma das primeiras atletas famosas a revelar sua sexualidade publicamente.

Lançado em 2017, A Guerra dos Sexos é dirigido por Jonathan Dayton Valerie Faris, dupla que levou também para as telas o oscarizado Pequena Miss Sunshine (2006) e Ruby Sparks - A Namorada Perfeita (2012). O filme com Emma Stone e Steve Carell foi elogiado em seu lançamento pelo trabalho da dupla principal e chegou a ser indicado nas categorias de atuação do Critics Choice Awards 2018, premiação norte-americana da crítica especializada.

Retratados no filme, Billie Jean King ainda está viva, com 79 anos, já Bobby Rigs morreu em 1995, aos 77 anos de idade. Billie se aposentou das quadras uma década após sua partida com o veterano e hoje continua um ícone no meio esportivo. Ela é fundadora da organização sem fins lucrativos BJK Leadership Initiative, que busca promover a igualdade.

Como assistir A Guerra dos Sexos online

A Guerra dos Sexos vai começar na Tela Quente às 23h15 na TV Globo e você pode assistir sintonizando o canal em um aparelho com acessos aos canais abertos brasileiros. Porém, se quiser conferir a transmissão online, ainda é possível. E melhor ainda, totalmente de graça!

Para isso, você terá que assistir ao filme pela aba ao vivo da Globoplay, que transmite a TV Globo em tempo real. A única obrigatoriedade dessa opção será criar um cadastro gratuito no site.

Passo 1 - Acesse https://globoplay.globo.com/, clique em "entrar" no canto superior direito e depois "criar conta";

Passo 2 - Informe seus dados pessoais: nome completo, e-mail, senha que usará no site, data de nascimento, localização e gênero;

Passo 3 - Selecione a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois aperte "cadastrar";

Passo 4 - Após criar sua conta gratuita, entre Globoplay no horário em que o filme A Guerra dos Sexos vai começar na Tela Quente e depois clique em "Agora na TV" para encontrar a opção de transmissão da TV Globo.

Onde mais dá para assistir A Guerra dos Sexos?

Caso você perca a exibição de A Guerra dos Sexos na Tela Quente de hoje ou prefira assistir ao longa sem os intervalos comerciais da TV aberta, é possível conferir o longa-metragem no catálogo da Star+. O serviço é pago, então a liberação do conteúdo é feita apenas para assinantes de algum pacote do site. No momento, a plataforma oferece três planos: R$ 40,90 ao mês, R$ 55,90 no combo mensal do Star+ e Disney+ ou R$ 329,90 no plano anual do Star+.