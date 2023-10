Sessão da Tarde da semana: filmes de 16 a 20 de outubro de 2023

A Sessão da Tarde da semana de 16 a 20 de outubro de 2023 trará uma lista de filmes com gêneros para todos os gostos. A semana começa com o suspense sul-coreano O Túnel, também contará com a comédia romântica Beleza no Mundo dos Negócios, terá o drama francês Bem-vindo, Doutor e ainda a clássica comédia As Branquelas na sexta-feira. Veja a lista de programação completa da TV Globo!

Segunda-feira, 16 de outubro - O Túnel na Sessão da Tarde da semana

O filme de segunda-feira da Sessão da Tarde, 16, será o longa-metragem sul-coreano O Túnel, de 2016, que já foi exibido no canal antes. O filme segue os passos Jung-Su, um vendedor de carros que acaba vivendo um pesadelo certo dia após sair do trabalho. A caminho de casa, ele fica preso em um túnel que despenca. A situação do homem se torna uma preocupação para a população e aciona a mídia e um grupo de resgates para tentar salvar a vida dele. No entanto, dias se passam e a situação fica cada vez mais complicada.

Além do ator Ha Jung-woo, que protagoniza o longa e é conhecido pelo popular A Criada, o filme também tem a atriz Bae Doona, das badaladas séries Sense8 e Kingdom, e Nam Ji-hyun, protagonista dos doramas 100 Days My Prince, Suspicious Partner e Shopping King Louie.

Título original: Tunnel

Elenco: Jung Woo Ha, Doona Bae, Dal-Su Oh, Nam Ji-hyun, Shin Jeong-geun, Hyun-Chul Cho, Kim Hae-sook

Direção: Kim Seong-Hun

Nacionalidade: Sul coreano

Horário: 15h25

Terça-feira, 17 de outubro - Beleza No Mundo Dos Negócios

Quem gosta de comédia romântica vai poder conferir Beleza No Mundo Dos Negócios, de 2010, na terça-feira, 17, na sessão da tarde da semana. O filme norte-americano é protagonizado pela atriz Hilary Duff, de A Nova Cinderela, e também Matt Dallas, da série Kyle XY, e Michael McMillian, de Crazy Ex-Girlfriend. A história segue a personagem Lane, uma blogueira de moda que sai de sua zona de conforto e encontra um novo mundo.

Após realizar o sonho de poder escrever para a revista de seus sonhos, a repórter precisa ir para a área dos negócios para conseguir uma matéria sobre os requisitos para encontrar o homem perfeito. Ela entra para um ambiente masculino que aparenta ter muitos candidatos interessantes, mas a tarefa pode não ser tão fácil quanto parece.

Título original: The Beauty and The Briefcase

Elenco: Chris Carmack, Matt Dallas, Hilary Duff, Kevin Kirkpatrick, Michael Mcmillian, Amanda Walsh

Direção: Gil Junger

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h20

Quarta-feira, 18 de outubro - Bem vindo, Doutor | Sessão da Tarde da semana

Produção francesa de 2016, o longa-metragem Bem-vindo, Doutor também pode ser encontrado pelo título de Bem-vindo a Marly-Gomont em algumas plataformas streaming e será exibido na quarta-feira, 18, da sessão da tarde da semana. O filme é protagonizado pelo ator Marc Zinga, natural da República Democrática do Congo, naturalizado belga, de 007 Contra Spectre, A Garota Desaparecida, entre outros.

Bem Vindo, Doutor é baseado em uma história real e retrata os acontecimentos da vida do médico Seyolo Zantoko, que em 1975 se mudou com a família de Kinshasa, no Congo, para uma pequena cidade francesa após conseguir uma oportunidade de trabalho. Sua chegada na comunidade de Marly-Gomont causa alvoroço entre a população, que não está costumada com pessoas negras. Muito determinado, Seyolo promete para a esposa que conquistará todos os moradores.

Título original: Bienvenue À Marly - Gomont

Elenco: Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli, Médina Diarra, Jonathan Lambert, Jean-Benoît Ugeux

Direção: Julien Rambaldi

Nacionalidade: Francesa

Horário: 15h25

Quinta-feira, 19 de outubro - Roteiro de Casamento

Além de Beleza no Mundo dos Negócios na terça-feira, os fãs de comédia romântica poderão conferir outro filme do gênero na sessão da tarde da semana, o argentino Roteiro de Casamento, de 2016, na quinta-feira, 19. Dirigido por Juan Taratuto, de Não é Você, Sou Eu e Quem Disse que é Fácil, o longa-metragem é protagonizado por Adrián Suar, de Nunca é Tarde, e Valeria Bertuccelli, de O Caderno de Tony, que interpretam os personagens Fábian e Florencia.

A história de Roteiro de Casamento segue os passos de uma atriz desconhecida que se apaixona por um ator famoso, mas antes de subir ao altar com ele, percebe que ela ama mesmo um personagem que o artista interpreta e não ele de fato. A situação acaba em uma crise e situações inusitadas.

Título original: Me Casé Con Un Boludo

Elenco: Adrián Suar, Diego Benedetto, Valeria Bertuccelli, Gerardo Romano, Norman Briski, Alan Sabbagh, Marina Bellati

Direção: Juan Taratuto

Nacionalidade: Argentina

Horário: 15h25

Sexta-feira, 20 de outubro - As Branquelas encerra a Sessão da Tarde da semana

O último filme da sessão da tarde da semana é As Branquelas, que vai passar na sexta-feira, 20. O longa-metragem é uma comédia de 2004 que já foi exibida diversas vezes nas telinhas e é um sucesso entre os fãs de comédia. A trama é protagonizada pelos irmãos Marlon Wayans e Shawn Wayans, estrelas da série Dupla do Barulho, e conta com um elenco cheio de nomes famosos, como Terry Crews, Busy Philipps, Jennifer Carpenter, Lochlyn Munro, John Heard, entre outros.

A história de As Branquelas segue dois agentes do FBI muito atrapalhados, Marcus (Marlon) e Kevin (Shawn). Depois de se envolverem em uma grande confusão no trabalho, eles são colocados de "castigo" pelo chefe e acabam designados para cuidar das mimadas irmãs ricas Brittany e Tiffany Wilson, que vão para um evento badalado no meio dos milionários. O problema é que uma confusão ocorre no caminho e a dupla então precisa se envolver com disfarces e se passar pelas moças.

Título original: White Chicks

Elenco: Frankie Faison, John Heard, Jaime King, Lochlyn Munro, Shawn Wayans, Marlon Wayans

Direção: Keenen Ivory Wayans

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Quais filmes vão passar na Globo essa semana

Além da Sessão da Tarde da semana, a TV Globo vai exibir mais alguns longas metragens nos próximos dias. Veja o que vai passar:

Segunda-feira (16/10)

Cinemaço - 02h15 - Dia de Treinamento

Tela Quente - 23h15 - A Guerra Dos Sexos

Sexta - feira (20/10)

Corujão I - 03h10 - Maluca Paixão

