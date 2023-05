Abertura de Mulheres Apaixonadas de 2023 terá fotos do público atualizada

A abertura de Mulheres Apaixonadas terá a participação do público mais uma vez. Os espectadores podem enviar fotos para participarem da seleção de imagens que serão mostradas ao som de “Pela Luz dos Olhos Teus”, música-tema da trama, assim como na primeira exibição da trama.

Como aparecer na abertura de Mulheres Apaixonadas?

O envio das fotos é feito pelo link disponibilizado no site do Globo. As fotos precisam estar nos formatos peg, gif ou png, no tamanho máximo de 100 Mb.

É necessário ter uma conta Globo.com para participar. Se você ainda não é cadastrado, registre-se na plataforma inserindo nome completo, data de nascimento, cidade de residência, e-mail e crie uma senha. Se já tiver uma conta, basta fazer login na plataforma.

Depois de concluir essa etapa, você será redirecionado para a página de envio das fotos. É necessário dar um título para a imagem, além de informar novamente sua cidade de residência e concordar com os termos de uso. Se quiser, deixe uma mensagem sobre a foto escolhida.

Vale lembrar que as fotos passam por uma seleção da equipe da novela e o envio não garante que as imagens serão exibidas.

A abertura de Mulheres Apaixonadas exibida originalmente em 2003 mostra fotos de mulheres anônimas ao lado de suas paixões, seja família, amigos ou companheiros ao som do sucesso de Antônio Carlos Jobim e Miúcha. A trama foi um sucesso, fechando com média de 46.50 pontos de audiência, quase 9 pontos a mais que sua antecessora Esperança (2002).

O folhetim tem 203 capítulos, mas as versões exibidas no Vale a Pena Ver de Novo costumam ser menores pois sofrem edição e cortes de cenas. Por ser uma novela antiga, está disponível na íntegra para os assinantes do Globoplay.

Os capítulos da versão que será exibida no VPVN também será disponibilizado na plataforma de streaming após a exibição na TV.

Relembre a abertura da novela:

Quando começa a reprise?

A reprise de Mulheres Apaixonadas começa em 29 de maio, segunda-feira, às 17h10, horário de Brasília. O folhetim de Manoel Carlos dividirá o Vale a Pena Ver de Novo com os capítulos finais de O Rei do Gado (1996) durante uma semana. A partir do dia 5 de junho, a novela passa a ocupar todo o horário.

A trama foi um dos maiores sucessos do horário nobre da Globo, marcada por abordar temas como violência doméstica, alcoolismo e homofobia.

O enredo central da novela é a história de Helena (Christiane Torloni), diretora de uma escola no Rio de Janeiro e moradora do bairro do Leblon. A protagonista é casada com o saxofonista Téo (Tony Ramos), com quem tem um filho adotivo. O que ela não sabe é que o garoto é filho biológico de seu marido com a ex-garota de programa Fernanda (Vanessa Gerbelli). Ao longo da trama, ela reencontra César (José Mayer), seu amor da juventude.

Os núcleos paralelos que ganharam destaque foram as histórias das professoras Raquel (Helena Ranaldi) e Santana (Vera Holtz). Raquel sofre violência doméstica do marido, mas não tem coragem de denunciá-lo. Ela também se apaixona pelo jovem aluno Fred (Pedro Furtado), mas os pais do rapaz não aceitam o romance; já a personagem de Holtz luta contra o alcoolismo e chega até a beber um frasco de perfume ao ser tomada pelo vício e não ter nenhuma bebida em casa.

Outro núcleo que deu o que falar é o de Dóris (Regiane Alves), jovem que maltrata e rouba o dinheiro dos avós Flora (Carmem Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada). Quando seu pai Carlão (Marcos Caruso) descobre, dá uma surra na filha, mas a situação não se resolve tão fácil