Alicinha está grávida em O Clone? Vilã dá novo golpe

Alicinha (Cristiana Oliveira) não se cansa de dar golpes e agora vai fazer Escobar (Marcos Frota) de trouxa. O objetivo da vilã é ficar com todo o patrimônio do cientista e para isso, ela conta para o namorado que está esperando um filho dele. Mas afinal, Alicinha está grávida em O Clone ou tudo não passa de uma mentira?

Alicinha está grávida em O Clone?

A verdade é que Alicinha não está grávida em O Clone. Esse é mais um golpe da vilã para deixar Escobar para trás e ficar com o seu dinheiro.

No capítulo exibido na última segunda-feira (21) no Vale a Pena Ver De Novo, a trambiqueira deu a falsa notícia para o cientista. “Eu estou grávida. Tive o resultado hoje. Deixa eu te mostrar, coloquei aqui na minha bolsa. Estou de dois meses”, diz ao fingir que procura o exame em sua bolsa.

Escobar fica animado com a notícia e diz para sua amada ir fazer os demais exames na clínica. A golpista rapidamente desconversa: “Na clínica eu não vou. Eles vão ficar de clima comigo. A Yvete (Vera Fischer) já me deu o telefone de um amigo dela que é médico, eu já liguei e marquei. É doutor Alcides, eu não lembro do sobrenome. Assim que souber eu te falo”.

Esse é mais um passo para conseguir o que quer. Diante da falsa gravidez, ela convence Escobar a passar o apartamento para seu nome – a vilã disse que o cientista poderia perder o imóvel para Clarice (Cissa Guimarães) durante a partilha de bens do divórcio. Ele também passa o carro para o nome da nova namorada.

Depois de conseguir ficar com o carro e apartamento do cientista, Alicinha diz para Escobar que perdeu o bebê. “Alô. amor? Eu perdi, Escobar. Eu perdi o nosso filho”, diz a golpista forçando voz de choro.

O cientista fica devastado. “Onde você está? Estou indo aí”, diz Escobar. “Vem logo pra cá. Um beijo”. Quando desliga o telefone, Alicinha começa a rir de sua própria atuação e celebra o plano bem-sucedido.

Para piorar a situação, ela troca as fechaduras do apartamento e deixa o namorado trancado para fora. É então que ele percebe que caiu em um golpe.

Alicinha afirma que jamais devolverá o apartamento para Escobar. Mesmo com o ex-marido de Clarice contando com a ajuda do advogado Tavinho (Victor Fasano), a vilã tem provas de que ela é a proprietária da residência.

Final de Alicinha

Alicinha só é desmascarada nos capítulos finais de O Clone.

Roger (Jayme Periard) consegue gravar o processo que Escobar (Marcos Frota) pensou em abrir contra ela e a vilã é demitida da boate. Além disso, ela passa a ser perseguida pelo ex-marido, Aurélio (Humberto Martins), que a obriga dividir os bens com ele.

Mesmo com toda a confusão, Alicinha não se dá por vencida. Ela termina O Clone trabalhando em uma grande multinacional e fica responsável por servir café para seu chefe, que se tornará a próxima vítima de seus golpes.

A reprise de O Clone vai ao ar de segunda a sexta no Vale a Pena Ver De Novo, às 17h10.

+ Como termina O Clone? Quem fica com quem no final da novela