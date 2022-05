Andréa Richa atriz: por onde anda a Muda de Pantanal 1990?

A atriz Andréa Richa interpretou Muda na primeira versão de Pantanal, exibida na TV Manchete. Esse foi o segundo papel da artista na televisão, que antes havia participado de um folhetim na Globo. Sete anos após o sucesso da trama de Benedito Ruy Barbosa, ela abandonou a carreira artística e hoje vive no anonimato.

Como está a atriz Andréa Richa hoje?

Intérprete de Muda na novela Pantanal de 1990, a atriz Andréa Richa hoje não segue mais carreira na televisão. Seu último trabalho nas telinhas foi em 1997, quando esteve na novela Mandacaru, também da Rede Manchete, na qual interpretou a personagem Serena.

Hoje, ela tem 57 anos e vive no anonimato – Andréa se formou em jornalismo depois de abandonar a carreira de atriz. “Me afastei da carreira artística porque é a vida. Acho também que a carreira artística, da maneira que eu concebia, foi se afastando um pouco da minha visão de mundo”, disse em entrevista ao jornal Extra em 2020.

Andréa estreou na televisão em 1989 quando esteve em O Salvador da Pátria, da Rede Globo, a convite do diretor Paulo Ubiratan (1947-1998). Depois de Pantanal, ainda atuou nas minisséries Na Rede de Intrigas (1991) e O Fantasma da Ópera (1991) da TV Manchete, A Madona de Cedro (1994) na Globo e da novela Antônio Alves, Taxista (1996) no SBT. No cinema, participou do longa-metragem Alma Corsária em 1993.

Entre os atores do elenco, ela diz manter contato com Jussara Freire, intérprete de Filó na primeira versão da novela. Ela também contou que gravar sua última cena como Muda foi muito emocionante, já que estava apegada a personagem. “Lembro de tentar entrar em cena para dizer uma frase simples, mas os meus olhos jorravam lágrimas. Foi muito difícil. Por mais que eu tentasse me controlar, era algo muito orgânico. Ali era uma despedida daquela aventura linda”, contou.

Quem é Muda na novela Pantanal da Globo?

Muda na novela Pantanal de 2022 é interpretada pela atriz Bella Campos. Assim como Andréa Richa em 1990, a artista está começando sua carreira na televisão e esse é o seu primeiro trabalho em folhetins.

A personagem tem feito bastante sucesso entre a audiência e rendido memes no Twitter. A essa altura da trama, Muda já deixou de fingir que é muda e revelou para Tibério (Guito) que seu verdadeiro nome é Maria Rute. Juma (Alanis Guillen) também já sabe os verdadeiros motivos que levaram a jovem até o Pantanal e agora ambas querem vingança contra Tenório (Murilo Benício).

Em breve, Levi (Leandro Lima) que está obcecado pela moça, tentará abusá-la mais uma vez e acabará sendo morto em uma briga com Tibério. Se o autor Bruno Luperi seguir o mesmo roteiro da versão original, Muda começará a corresponder o interesse do personagem de Guito e se casará com ele.

Apesar de ter chegado no Pantanal com apenas o propósito de se vingar, ela acaba tendo um final feliz na região ao lado de Tibério.

Em 1990, o peão foi interpretado por Sérgio Reis. O papel no remake ficou com Guito, também estreante na televisão.

+ José Lucas de Nada morre em Pantanal? Peão vai ficar na mira de Juma