José Lucas de Nada morre em Pantanal? Peão vai ficar na mira de Juma

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, o filho mais velho de José Leôncio passará por momentos tensos. José Lucas de Nada morre? O personagem ficará sob a mira da arma de Juma quando o dois se desentenderem durante uma caçada. Além disso, no futuro, ele será alvo das maldades de Tenório na novela Pantanal.

José Lucas de Nada morre por causa de marruá na novela Pantanal?

Juma vai ameaçar atirar em José Lucas de Nada na novela Pantanal, caso o caminhoneiro mate um marruá, mas para a sorte dele, a namorada de Jove não irá tirar a vida do primogênito de Zé Leôncio. A garota sairá com Zé Lucas para ajudá-lo a capturar um marruá, mas não permitirá que ele mate nenhum animal. As cenas irão acontecer na novela após Trindade lançar um desafio para José Lucas, para que o rapaz se prove um Leôncio.

Ao ver José Lucas dividido sobre suas origens, Trindade falará para o caminhoneiro que ele vá até a mata para caçar um marruá, para se provar, já que isso faz parte do legado da família. Juma irá com o cunhado, mas durante a caçada, a moça vai ameaçar baleá-lo, caso ele atire em um dos bois.

A jovem chega a disparar sua arma, mas José Lucas de Nada não fica ferido ou morre na novela Pantanal, segundo o resumo divulgado pela emissora sobre os próximos capítulos. Depois, os dois seguirão para a tapera de Juma, em que Zé Lucas trombará com o velho do rio e terá uma séria conversa.

Personagem ainda será baleado

Apesar de José Lucas de Nada não morrer pelas mãos de Juma, o caminhoneiro ainda será alvo de Tenório na novela Pantanal. No futuro do folhetim, o personagem de Irandhir Santos levará um tiro. Tudo irá acontecer após Tenório contratar um jagunço chamado Teodoro para iniciar uma vingança contra a família Leôncio, Maria Bruaca e Alcides.

A primeira vítima do jagunço é Zé Lucas. Após o tiro, o corpo do rapaz desaparece e todos se preocupam que ele não tenha sobrevivido. Porém, um tempo depois, José Lucas de Nada retorna a fazenda e revela que não morreu. O personagem sobrevive pois fica sob os cuidados do velho do rio.

Avô de Zé Lucas teve morte por causa de marruá

José Lucas de Nada quase morre pelas mãos de Juma por conta de um marruá. Ao ameaçar a vida de um animal, ele fica sob a mira da arma da jovem, mas tem sorte e não é baleado. Já seu avô, Joventino, morreu por causa de um boi muito feroz.

Joventino foi para o mato sozinho, a procura de um marruá que tentava capturar. Ele não esperou por José Leôncio e os outros peões da fazenda – como havia combinado – e acabou fazendo tudo sozinho, o que lhe custou a vida. Durante a briga com o boi, Joventino caiu do cavalo. Em seguida, ele foi mordido por uma cobra no pescoço e acabou morrendo.

Depois, seu corpo desapareceu, pois ele se tornou o velho do rio. Joventino só aparece para o filho no último capítulo da novela Pantanal, de acordo com a versão original da Manchete. Ele revela sua verdadeira identidade a José Leôncio e conta como morreu. O fazendeiro repreende o pai por ter ido atrás do marruá sozinho, mas o velho do rio o tranquila: “estava escrito filho. Nossas histórias também não terminam aqui, nem dos seus filhos ou dos seus netos”.

