Ângela Rabello novelas: atriz morre aos 73 anos

Com um currículo extenso de novelas e personagens marcantes na televisão, Ângela Rabello morreu aos 73 anos de idade nesta quarta-feira, 30, e deixa saudade no público. A atriz esteve em atividade desde os anos 80 nas telinhas e nos últimos anos apareceu em duas obras do horário nobre.

Novelas de Ângela Rabello e carreira da atriz

A última aparição de Ângela Rabello nas telinhas foi na novela Um Lugar ao Sol, de 2021, no horário nobre da TV Globo. Ela fez uma pequena participação no folhetim como Aurora, uma tia rica e moribunda de Elenice (Ana Beatriz Nogueira) e Teodoro (Fernando Eiras) que deixou os irmãos alvoraçados por sua herança.

Próximo deste período ela também trabalhou na novela Amor de Mãe (2019 - 2020), como a mãe de Vicente, personagem que era papel de Rodrigo Garcia, e esteve em alguns episódios da série médica Sob Pressão, entre 2017 e 2018, como uma paciente do hospital carioca em que o protagonista Dr. Evandro (Julio Andrade) trabalhava.

Entre suas novelas mais conhecidas está Amor à Vida, de 2013, onde interpretou Eudóxia, uma de suas personagens mais marcantes. Ela era mãe de Ignácio (Carlos Machado) e era conhecida por ser uma pedra no sapato de Valdirene (Tatá Werneck), por não gostar da nora perua.

Nesta época, ela apareceu também em outros sucessos das telinhas, mas em personagens com menos espaço, como a dona da pensão em que a vilã Flora (Patrícia Pilar) morou após deixar a cadeia em A Favorita (2012), além de Malhação (2011), em que interpretou Bertha, babá do adolescente Orelha (David Lucas).

Nos anos 2000, ela também somou algumas produções famosas da TV Globo no currículo, como a trama de Da Cor do Pecado (2004), em que fez uma pequena participação como uma cliente do falso vidente Pai Helinho (Matheus Nachtergaele), além de aparecer em sucessos como Escolinha do Professor Raimundo (2001).

Nos anos 90, Ângela Rabello não trabalhou em novelas ou séries e esteve focada no teatro, onde trabalhou em peças como Salamê Mingué e A Sereiazinha. Nesta época, ela já tinha estreado na televisão com participações em sucessos das telinhas, como Bebê A Bordo (1988 - 1989), em que fez uma pequena aparição como uma mulher que brigava em uma delegacia, de acordo com a ficha técnica do Teledramaturgia.

No currículo da atriz também aparecem novelas clássicas que fizeram barulho nos anos 80, como a famosa Cambalacho (1986), em que ela viveu a empregada Maria Helena, mulher que trabalhava na casa de Amanda (Susana Vieira). Esta foi sua segunda parceria com Vieira, que também interpretou a patroa dela na novela Partido Alto (1984), que marcou sua primeira aparição no mundo das novelas, segundo a ficha da artista no IMDB.

Morte de Ângela Rabello

Ângela Ribeiro morreu aos 73 anos por complicações de um transplante de fígado, segundo informou Rachel Rabello, sobrinha da atriz, ao jornal O Dia nesta quarta-feira, 29, dia do falecimento da artista, que lutava contra um câncer no fígado.

O velório de Ângela Rabello será nesta quinta-feira, 30, às 13h00, na capela 6 do Memorial do Carmo, segundo informou a filha dela, a também atriz Stella Rabello, 47, no Instagram. Além de Stella, ela também deixou Ana Amélia Rabello e Ana Luiza Rabello, filhas que não seguiram o caminho da vida artística.

Nas redes, a artista recebeu várias homenagens de colegas e familiares lamentando a perda. Outra parente famosa de Ângela é a atriz e humorista Júlia Rabello, 42, sobrinha da atriz, que escreveu no Instagram: "meu amor, minha tia, minha segunda mãe, minha musa, minha paixão. Ontem foi embora um dos pilares da minha vida, uma das minhas pessoas favoritas. Por causa dela sou atriz. Ela que me ensinou que rir é o melhor caminho. Era dela que vinham as minhas melhores gargalhadas (...)".

