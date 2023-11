5 atores de Paraíso Tropical que já morreram

A novela "Paraíso Tropical" volta à programação da Globo a partir de dezembro, 16 anos depois da exibição original. O público terá a oportunidade de rever alguns atores que participaram da trama e interpretaram personagens marcantes e que hoje, infelizmente, já nos deixaram.

Yoná Magalhães, a Virgínia | Atores de Paraíso Tropical que já morreram

A atriz Yoná Magalhães interpretou Virgínia, esposa de Belisário (Hugo Carvana). A personagem é invejada por mulheres mais novas por, apesar de ter 60 anos, ter um corpo bastante em forma. A mulher incentiva a neta Gilda (Luli Miller) a aproveitar sua beleza para entrar no “mundo dos ricos”.

Yoná morreu em outubro de 2015, aos 80 anos, após passar por uma cirurgia para corrigir uma insuficiência cardíaca. No entanto, sofreu complicações pós-operatórias e não resistiu. A última novela da atriz foi em 2013, quando interpretou Glória em "Sangue Bom".

Relacionado: Que dia começa Paraíso Tropical no Vale a Pena Ver de Novo?

Hugo Carvana, o Belisário

Hugo Carvana também é um dos atores de Paraíso Tropical que já morreram. O artista faleceu em outubro de 2014, aos 77 anos, vítima de um câncer de pulmão. Seu último trabalho na televisão foi no ano anterior à sua morte, em 2013, quando esteve em "Giovanni Improtta"

Belisário é o pai do empresário Antenor Cavalcanti (Tony Ramos) e sobrevive com a mesada que recebe do filho, com quem tem uma relação bastante conturbada. O personagem anseia por um dia conquistar o perdão do herdeiro.

Eduardo Galvão, o Urbano | Atores de Paraíso Tropical que já morreram

O ator Eduardo Galvão morreu aos 58 anos de idade, em dezembro de 2020, vítima de complicações causadas pela Covid-19. O artista passou dias internado no Rio de Janeiro após dar entrada no hospital com 50% dos pulmões comprometidos. O famoso esteve por último na novela "Bom Sucesso", em 2019, na Globo.

O personagem Urbano se envolve com Bebel (Camila Pitanga) ao longo da trama, despertando o ciúmes de Olavo (Wagner Moura). O homem também se encanta por Betina (Deborah Secco), uma das amigas da garota de programa que segue a mesma profissão.

Relacionado: Quem matou Taís na novela Paraíso Tropical?

Daisy Lúcidi, a Iracema

Iracema é a síndica do edifício Copamar, que vive em embate com Virgínia - as duas rendem alguns dos momentos mais cômicos da trama. A personagem é uma mulher viúva, simples, que vive para cuidar dos residentes do prédio onde trabalha.

Daisy Lúcidi morreu em maio de 2020, aos 90 anos, também por complicações causadas pela Covid-19. A atriz ficou internada por um mês no Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O último trabalho da carioca em novelas foi em 2015, quando interpretou Dulce em "Babilônia", na Globo. A atriz também esteve no filme "Os Homens São de Marte... E É Pra Lá Que eu Vou!" (2014).

Nildo Parente, o Pacífico | Atores de Paraíso Tropical que já morreram

Pacífico também é um dos personagens do Edifício Copamar. O porteiro é um homem simples e descontraído, que não pede a oportunidade de conversar com os moradores e ficar relapso no trabalho. Apesar do jeito preguiçoso, tem um bom coração.

O ator morreu aos 74 anos, em fevereiro de 2011, após sofrer um AVC. Nildo ficou internado durante um mês no hospital Silvestre, no Centro do Rio de Janeiro, mas não resistiu. A última novela do artista foi em 2009, quando ele esteve em "A Lei e o Crime", na Record.

Relacionado: Relembre os finais dos personagens de Paraíso Tropical