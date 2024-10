Após perder eleição, Datena volta para Band?

José Luiz Datena, 67 anos, protagonizou um dos momentos mais marcantes da corrida eleitoral de São Paulo ao arremessar uma cadeira em Pablo Marçal, mas o candidato do PSDB não conseguiu ir para o segundo turno. Com apenas 2% dos votos, o apresentador quer voltar para a Band, onde apresenta o Brasil Urgente.

Datena fora da Band?

A volta de Datena à frente do Brasil Urgente, programa que comanda desde 2003 e que atualmente é conduzido pelo filho Joel Datena, deve acontecer após o segundo turno das eleições.

Como era candidato, Datena vê o retorno imediato como inadequado, então esperará as eleições do dia 27 de outubro para decidir os rumos de sua carreira na televisão. Existe a possibilidade do jornalista participar de outras áreas, como esporte.

"Não seria ético da minha parte, nem da Band, ter um apresentador que foi candidato. A minha intenção é nunca mais voltar à política e repensar também a minha carreira. Eu tenho que conversar com a emissora e ver qual vai ser o meu papel", refletiu.

Como fez duras críticas à Prefeitura de São Paulo, ainda no papel de candidato, estar no comando do Brasil Urgente poderia colocar em cheque seu discurso.

Essa foi a primeira vez que o jornalista concorreu às eleições, embora tenha ensaiado se lançar candidato em outras oportunidades desde 2016.