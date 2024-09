VÍDEO: Datena dá cadeirada em Pablo Marçal em debate da TV Cultura

José Luiz Datena, 57 anos, agrediu o coach Pablo Marçal neste domingo, 15 de setembro, durante debate da prefeitura de São Paulo. O apresentador arremessou uma cadeira no outro candidato; veja as imagens.

Datena agride Marçal

Pablo Marçal provocava Datena o chamando de "arregão" e relembrando a acusação de assédio sexual contra o apresentador, quando o candidato do PSDB surgiu arremessando uma cadeira contra o rival do PRTB. Em seguida, chamaram o intervalo comercial e foi possível ver a movimentação dentro do estúdio para separar a briga.

O debate continuou, mas sem a participação de Datena e Marçal. Estavam no evento os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Marina Helena (Novo), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Assista ao vídeo da briga