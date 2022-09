Assistir Rock in Rio 2022 online ao vivo: shows Post Malone e Alok

Neste sábado, 3, Alok, Jason Derulo, Marshmello e Post Malone agitam o Palco Mundo na Cidade do Rock. O público de casa pode Assistir Rock in Rio 2022 online e pela televisão, e assim acompanhar os melhores shows do Palco Mundo, Sunset, New Dance Order e Espaço Favela.

Aqui você terá um guia de como assistir, line up e horários do Rock In Rio Festival 2022. O guia de TV completo deste festival, lineup de artistas, horário de início, data e local foram anunciados veja todos os detalhes aqui. Se você perdeu a compra de ingressos para o Rock In Rio Festival 2022, não se preocupe, você pode facilmente assistir aos shows em qualquer dispositivo.

Desde sua criação em 1985, o Rock in Rio se tornou uma das maiores experiências de festivais de música do mundo.

Aqui estão os detalhes da transmissão.

Assistir Rock in Rio 2022 online

Aqui está como assistir Rock in Rio 2022 ao vivo hoje, sábado, que tem transmissão de TV e online de todos os shows. Veja a lista completa de onde você pode assistir este Festival.

Rock in Rio 2022 no Globoplay

O Globoplay vai transmitir ao vivo os shows do Palco Mundo e do Palco Sunset deste sábado a partir 15h, horário de Brasília, gratuitamente. Os usuários que quiserem ter acesso ao sinal do Multishow precisam se cadastrar na plataforma de streaming.

1 – Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador (https://globoplay.globo.com/) ou baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

2 – Na página inicial, clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar.

3 – Coloque seu e-mail e senha para entrar na plataforma. Os internautas que estiverem acessando a plataforma pela primeira vez precisam fazer um novo cadastro. Também é possível acessar a plataforma usando contas do Facebook, Google ou Apple.

5- Feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em ‘Multishow’.

Assistir Rock in Rio 2022 ao vivo pelo Canal BIS

Apenas os assinantes do Globoplay +canais terão acesso ao sinal do Bis. O canal fará a transmissão dos shows do New Dance Order e do Espaço Favela. Para assistir, basta seguir os mesmos passos citados anteriormente e optar por ‘Canal Bis’ na aba ‘Agora na TV.

Assistir Rock in Rio 2022 ao vivo pelo G1

O portal G1 também transmite o sinal do Multishow gratuitamente. É necessário ter uma conta Globo.com para ter acesso, assim como no Globoplay.

1- Entre na página oficial da cobertura do evento em seu navegador no celular ou computador (https://g1.globo.com/pop-arte/musica/rock-in-rio/2022/)

2 – Clique em “veja os shows e tudo da Cidade do Rock” na coluna localizada do lado direito da tela.

3- Faça login ou se cadastre conforme mencionado anteriormente.

2 – Clique na tela de vídeo e aguarde a transmissão começar.

Que horas vai passar o Rock in Rio na Globo?

A Globo exibirá apenas os melhores momentos de cada dia durante a madrugada. A transmissão dos shows não ocorrerá ao vivo e o público poderá assistir algumas músicas dos shows que acontecem no Palco Mundo neste sábado.

Rede Globo

Melhores momentos do segundo dia de Rock in Rio 2022

Horário: 00h50, horário de Brasília, logo após o Altas Horas

Multishow

O Multishow exibe os shows do Palco Mundo e do Palco Sunset na íntegra a partir das 15h, horário de Brasília. A transmissão segue até às 2h da manhã, horário em que o show do rapper Post Malone está previsto para terminar. Além das apresentações dos artistas, o canal também exibe entrevistas com alguns dos cantores e bandas que vão subir ao palco, além de mostrar a movimentação do público em tempo real. Ana Clara Lima, Marcos Mion, Didi Effe e Thais Barja são alguns dos apresentadores que participam da cobertura.

Transmissão ao vivo do Palco Mundo e Palco Sunet

Horário: a partir das 15h, horário de Brasília

Canais: Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Bis

O canal Bis exibe os shows do palco New Dance Order, de música eletrônica, e o Espaço Favela. Os apresentadores também fazem entrevistas com os artistas convidados e mostram os bastidores das apresentações na Cidade do Rock. A transmissão começa às 17h e segue até às 4h.

Transmissão ao vivo do New Dance Order e Espaço Favela

Horário: a partir das 17h, horário de Brasília

Canais: Claro – Canal 120 / 620 (HD)

Oi – Canal 131 (HD)

Sky – Canal 160 / 560 (HD)

O que pode levar no Rock in Rio 2022? Regras do evento

Rock in Rio horários: guia com a programação por palco

Line-up do Rock in Rio 2022 de sábado, 3 de setembro

Os shows no Palco Mundo começam às 18h, horário de Brasília, como o dj brasileiro Alok. A noite segue com o cantor Jason Derulo, mais música eletrônica com o dj norte-americano Marshmello e termina com a apresentação do rapper Post Malone.

Já no Sunset, as apresentações ficam por conta de Papatinho e L7nnon, com participação de MC Hariel e MC Carol, Xamã e Brô MC’s, Criolo e Mayra Andrade, e o grupo Racionais MC’s.

Palco Mundo – Transmissão no Multishow, G1 e Globo

00h10 – Post Malone

22h20 – Marshmello

20h10 – Jason Derulo

18h – Alok

Palco Sunset – Transmissão no Multishow e G1 21h15 – Racionais MC’s

19h05 – Criolo + Mayra Andrade

16h55 – Xamã + Brô MC’s

15h30 – Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol New Dance Order- Transmissão no Bis 03h – Chris Lorenzo

01h30 – Bhaskar

00h30 – Malifoo

23h30 – Carola

22h15 – Groove Delight

20h45 – Kvsh

19h15 – Illusionize

18h – Victor Lou

17h – Alamanac

16h – Fluxzone Espaço Favela – Transmissão no Bis 20h05 -PK convida Don Juan

17h55 – Bin

16h30 – Azula Não serão transmitidos: Palco Supernova 19h30 – Teto

18h30 – MC Poze do Rodo convida Bielzin

17h30 – Yunk Vino

16h30 – Hiosaki

15h30 – Ike Rock District 19h10 – Wilson Sideral – Tropical Blues

17h – Malvada

15h20 – Rock Street Band Rock Street Mediterrâneo 17h10 – Orquestra Mundana Refugi

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta Highway Stage 16h – Betta

15h30 – JP Bonfá

15h – Pedro Mahal + Buraco Blues Que horas abrem os portões do Rock in Rio 2022? Os portões da Cidade do Rock abrem às 14h, horário de Brasília. Neste sábado, o evento termina às 4h, ao final da última apresentação no New Dance Order, palco de música eletrônica. Além dos palcos principais do evento, o Rock in Rio conta mais quatro espaços para apresentações de artistas ao longo do dia. No entanto, os shows não são televisionados. São eles: Palco Supernova, Rock District, Rock Street Mediterrâneo e Highway Stage. O público que comparecer à Cidade do Rock também poderá aproveitar a tirolesa, roda gigante, montanha russa, arena Itaú e participar de dezenas de ativações nos estandes dos patrocinadores do evento. Algumas atividades mais concorridas precisam ser agendadas presencialmente no local.

Melhores filmes Netflix 2022: 23 da lista New York Times para ver no Brasil