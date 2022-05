Melhores filmes Netflix 2022: 23 da lista New York Times para ver no Brasil

O conceituado jornal New York Times elaborou uma lista com os melhores filmes Netflix 2022. Infelizmente, nem todos os escolhidos pelo tabloide estão no catálogo do Brasil, mas para facilitar sua busca, o DCI pesquisou os filmes da lista e te informa quais você pode ver hoje mesmo ono streaming.

A lista do NYTimes se refere a filmes que atualmente estão no catálogo e não lançamentos apenas de 2022. O compilado reúne obras ficcionais e também documentários.

Ataque dos Cães – melhores filmes na Netflix em 2022

Um dos filmes mais citados do Oscar 2022, o longa estrelado por Benedict Cumberbatch também ganhou atenção na lista de melhores filmes da Netflix. A trama segue dois irmãos, Phil e George, o primeiro é brilhante, mas tem uma personalidade cruel. O segundo é bondoso, bem mais higiênico, e não se assemelha com o irmão. Quando George se apaixona por uma viúva e a leva para morar na fazenda que os irmãos são proprietários, a dinâmica do local muda. Principalmente, após o filho da mulher dividir o teto com eles.

Além do destaque na cerimônia da Oscar deste ano, o longa também fez sucesso nos festivais em que foi exibido. A atuação do quarteto principal, Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee, foi extremamente elogiada pela crítica especializada. Assim como o trabalho de Jane Campion, que assina o roteiro e a direção. A cineasta se tornou a terceira mulher na história a vencer a estatueta de melhor direção.

O Resgate do Soldado Ryan

Também vencedor de Oscar, O Resgate do Soldado Ryan de Steven Spielberg é de 1998. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial, quando o alto comando do exército dos Estados Unidos manda uma unidade para resgatar o jovem James Francis Ryan, em meio ao território inimigo. A decisão é tomada depois que é descoberto que os quatro filhos de uma família estão na guerra e três deles já morreram.

Um clássico do cinema, a obra reúne um elenco estelar em uma emocionante história e marcou a segunda vitória de Spielberg como melhor diretor no Oscar. O famoso já havia levado o prêmio para casa alguns anos antes, com A Lista de Schindler.

A Filha Perdida

Estrelado por Olivia Colman e Dakota Johnson, A Filha Perdida, da lista de melhores filmes da Netflix em 2022, é baseado no livro da aclamada autora Elena Ferrante. A trama de 2021 mostra uma professora universitária que viaja até a Grécia para passar as férias. Ela se depara com discussões sobre maternidade após esbarrar com uma família na praia.

Um dos filmes de maior barulho do ano passado, o longa de Maggie Gyllenhaal debate a maternidade em sua forma mais crua. A obra foi vencedora das categorias de filme, direção e roteiro no conceito prêmio Spirit Awards.

Identidade – melhores filmes na Netflix em 2022

No filme Identidade, Irene e Clare se conhecem desde novas. Ambas são negras de peles claras, mas além disso, não possuem mais nada em comum. Anos depois de perderem o contato, as duas se reencontram e percebem que ambas escolheram formas bem diferentes de viverem suas vidas. O longa é estrelado por Tessa Thompson e Ruth Negga, e é dirigido por Rebecca Hall, que recebeu elogios pelo trabalho.

A obra trabalha uma delicada história sobre pertencimento, identidade e lugar na sociedade. Apesar de não chegarem até a lista final de indicadas do Oscar 2022, as atrizes principais foram elogiados por suas interpretações, especialmente Ruth Nega, que tinha as maiores chances entre as duas de chegar aos nomeados da premiação.

Procession

Procession, primeiro documentário da lista de melhores obras para assistir na Netflix em 2022, é dirigido por Robert Greene e ganhou o escritor Chris Boeckmann como consultor. O jornal elogiou a produção por ser um relato profundo e comovente sobre o assunto. A história contada na atração envolve a igreja católica. Procession mostra um grupo de sobreviventes que sofreram abuso sexual por padres.

O Irlandês foi selecionado na lista de melhores filmes Netflix do New York Times

Dirigido por Martin Scorsese e estrelado por grandes nomes, como os atores Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, entre outros, o longa é para quem ama uma história envolvendo o crime organizado. Frank é conhecido como “O Irlandês” na trama. O personagem é um veterano de guerra que se tornou assassino de aluguel para a máfia. Ele se torna um suspeito depois que o ex-presidente de uma associação sindical desaparece.

Além do elenco e da direção, que por si só já seriam um show a parte, a história tem a força que uma boa trama de máfia precisa ter. Além do clássico Taxi Driver, Scorsese também é diretor de outras obras aclamadas, como Os Bons Companheiros, O Lobo de Wall Street, Os infiltrados, Gangues de Nova York, entre outros.

Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe

Em Os Meyerowitz, Harold é o patriarca de uma família de três filhos, Matthew (Ben Stiller), Danny (Adam Sandler) e Jean (Elizabeth Marvel). Ele está aposentada da vida de escultor, mas prepara uma exposição para homenagear sua carreira artística. Porém, duram a organização, ele fica doente e passa a precisar de ajuda. Assim, os filhos aparecem para auxiliar, mas também para colocar os pingos nos “i” na relação da família.

Além do elenco, que reúne grandes nomes, os elogios do jornal na lista de melhores filmes da Netflix para ver em 2022 frisam o trabalho do diretor Noah Baumbach, que faz da obra uma peça engraçada e delicadamente dramática ao mesmo tempo.

O Lado Bom da Vida aparece em lista de melhores filmes na Netflix Brasil 2022

Com Jennifer Lawrence e Bradley Cooper, o filme O Lado Bom da Vida também está na lista de melhores filmes para assistir em 2022 na Netflix. A trama – adaptação do livro de Matthew Quick – segue duas pessoas aparentemente perdidas na vida. Pat é um cara solitário que ficou deprimido e acabou em uma clínica após descobrir a traição da esposa, e além de perde-la, também ficar sem casa e emprego. Tiffany é uma jovem viúva que não tem uma boa fama pelo bairro. Quando os dois se conhecem, a vida de ambos passa a mudar consideravelmente.

Citado como “exuberante” e “um deleite” pelo crítico do New York Times, a obra rendeu o Oscar de melhor atriz para Lawrence. No total, a jovem já foi indicada a estatueta quatro vezes. O longa é dirigido por David O. Russell, também responsável por Trapaça, Três Reis e O Vencedor.

A Voz Suprema do Blues

Em A Voz Suprema do Blues, último longa estrelado por Chadwick Boseman, ator que interpretava o Pantera Negra nos cinemas e faleceu em agosto de 2020 devido a uma luta contra o câncer, o filme da lista de melhores para assistir em 2022 na Netflix também tem Viola Davis. A trama se passa em Chicago de 1927, durante a gravação do álbum de uma lendária cantora, Ma Rainey. Filme de George C. Wolfe

A história é poderosa e levanta grandes debates sobre as maneiras que a população negra tem sua arte explorada. As interpretações principais receberam indicações ao Oscar e grandes elogios da mídia especializada.

O Que Ficou Para Trás é um dos melhores filmes da Netflix em 2022 de acordo com jornal

Reunindo metáforas e críticas sociais, o filme de terror “O Que Ficou Para Trás” mostra um casal de refugiados que após deixar os horrores do Sudão para trás, passa a morar em Londres para recomeçar a vida. Porém, eles esperavam que um novo mundo fosse se abrir para eles, mas não é bem o que acontece quando eles chegam em uma nova casa.

Entre os elogios citados na lista do New York Times, o filme é indicado como “raro”, por gerar lágrimas e arrepios na mesma proporção ao público. O longa é de Remi Weekes.

Metallica: Some Kind of Monster

Documentário sobre a banda Metallica, o relato mostra desde 2001, quando o grupo começa a gravar um novo álbum em São Francisco e ao mesmo tempo perde o baixista Jason Newsted, que esteve durante 14 anos ao lado dos companheiros de banda. Além disso, também são mostrados os conflitos entre o vocalista James Hetfield e o baterista Lars Ulrich.

Além de ser um deleite aos fãs, que podem ver as engrenagens da banda de pertinho, também é um passatempo interessante para quem se interessa na indústria musical. Direção: Bruce Sinofsky e Joe Berlinger

Estou Pensando em Acabar com Tudo

Do mesmo roteirista de Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças e diretor da animação Anomalisa, “Estou Pensando em Acabar com Tudo” é adaptação do livro de Iain Reid. A história segue os passos da personagem da atriz Jessie Buckley, que vai pela primeira vez a casa dos sogros para uma visita. Tudo acontece durante uma tempestade de neve e a jovem fica presa com o namorado, Jake, e os pais deles na casa da família. Porém, além de uma situação constrangedora, o momento passa a ter um ar sombrio.

O crítico do New York Times afirmou que o longa é o trabalho mais seguro e ousado de Charlie Kaufman até agora como diretor.

As Mortes de Dick Johnson

Com uma proposta inusitada, a produção segue o pai da cineasta Kirsten Johnson, Dick Johnson, em uma jornada sobre a vida e a morte no mundo. Com bom humor, e também toques comoventes, eles encenam a morte do pai da artista de diversas formas diferentes em frente as câmeras. Filme dirigido por Kirsten Johnson, que explora a mortalidade iminente do pai, que luta contra o alzheimer.

The Old Guard está em lista de melhores filmes da Netflix 2022

Estrelado por Chalize Theron, este longa de ação já tem uma sequência confirmada. Na trama, Andy (Theron), reúne um grupo de soldados que possuem vida eterna. O grupo oferece seu trabalho como mercenários ao longo do anos para quem consegue arcar com os custos. Eles se passam por humanos normais, mas não possuem nada de comum. O longa é baseado nos quadrinhos de Greg Rucka e Leandro Fernandez.

Na lista, a produção é elogiada por trazer uma nova visão a um gênero já tão difundido como o de super-heróis. O crítico indica que The Old Guard está longe de ser uma obra caricata, trabalha bem os relacionamentos e impulsos dos personagens e ainda tem tudo o que se espera de um bom filme de ação.

Direção: Gina Prince-Bythewood

Destacamento Blood

Do aclamado diretor Spike Lee, responsável por longas como Faça a Coisa Certa, Malcolm X e Infiltrado na Klan, o longa mostra um esquadrão de soldados negros que retorna ao Vietnã após décadas. O objetivo do grupo é encontrar um ouro que foi enterrado durante a guerra e ficou perdido durante anos. A pior parte, é que eles não estarão sozinhos e por isso correrão perigo.

Além da direção, o destaque da produção também são as atuações do elenco principal, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis, e especialmente Delroy Lindo, que era cotado entre as indicações da academia do Oscar, mas não alcançou a nomeação.

A 13ª Emenda

O documentário da cineasta Ava DuVernay fala sobre encarceramento, escravidão e criminalização. A obra mostra a realidade das prisões norte-americanas e como a segregação racial teve e ainda tem correlação com a criminalização da população negra dos Estados Unidos. O crítico do New York Times classificou a obra como “poderosa, enfurecedora e às vezes esmagadora”.

Crip Camp: Revolução pela Inclusão

Este outro documentário para assistir na Netflix em 2022 fala sobre diversidade. O tema da produção é ambientado na década de 1970, após o festival de Woodstock. Adolescentes com deficiência se reúnem no acampamento Jened, que estava em reúnas e buscava trazer igualdade aos jovens que precisavam da assistência do local. Filme de James Lebrecht e Nicole Newnham, a produção foi indicada ao Oscar 2022 como “melhor documentário”.

A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson

Como dá para perceber, a lista de melhores filmes para ver em 2022 na Netflix do New York Times reúne várias documentários. Este é centrado na personalidade de Marsha P. Johnson, autodenominada “rainha da rua”. Ao lado de Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson fundou a Transvestites Action Revolutionaries (STAR), grupo de ativistas trans em Nova York.

Os elogios na produção se estendem não apenas a figura história retratada, mas também os paralelos feitos pelo cineasta David France, que na direção mostra como mulheres trans, principalmente as não brancas, continuam sendo maltratadas na sociedade.

American Factory

Este outro documentário mostra uma realidade sobre as indústrias nos Estados Unidos comandadas por personalidades do outro lado do globo. O relato acontece em Ohio, após uma fábrica da General Motors ser comprada por um bilionário chinês que contrata dois mil norte-americanos para reabrir o lugar. A produção foi a grande vencedora da categoria de melhor documentário no Oscar 2020.

Direção: Julia Reichert e Steven Bognar

Roma aparece entre os melhores filmes do catálogo da Netflix em 2022

Dirigido e escrito pelo mexicano Alfonso Cuarón, este longa da lista de melhores filmes para assistir na Netflix em 2022 foi destaque no Oscar de 2019 e levou três estatuetas para casa. A trama se passa na Cidade do México, capital do país, durante a década de 1970. Enquanto o país passa por mudanças políticas e econômicas, a história apresenta uma família que tem Cleo como empregada e babá.

Comovente, reflexivo e delicado, a obra discute diversos estágios das relações femininas e de classes sociais distintas.

Mais Uma Chance

Este filme dirigido por Tamara Jenkins e estrelado por Paul Giamatti e Kathryn Hahn mostra um casal que gostaria muito de ter um filho, mas a realidade é que como os dois estão na casa dos 40, esta não é uma tarefa fácil. Quando eles parecem ficar sem opções para realizar o tão aguardado sonho, a chegada de uma nova sobrinha muda a vida da dupla, que ganha esperanças.

O filme é elogiado por um roteiro inteligente, que não é apenas engraçado, mas também verdadeiro e afiado.

Minha família feliz

Neste longa da Geórgia de 2017, a trama gira em torno de uma família tradicional que possui três gerações sob o mesmo teto. Todos se surpreendem quando Manana, de 52 anos, anuncia que vai sair de casa e morar sozinha pela primeira vez na vida. Ela então dá início a uma jornada ao desconhecido e uma viagem que não sabe até onde irá chegar.

My Happy Family foi um sucesso de crítica em seu lançamento e apesar de apresentar diferenças culturais pouco abordadas nas telas – por se tratar de um filme da Geórgia – é considerado uma obra com tema universal. Afinal, quase todas as famílias somam seus problemas.

Direção de Nana Ekvtimishvili e Simon Groß

Atlântico/Atlântico

Você pode encontrar este filme da lista de melhores para assistir na Netflix em 2022 por dois títulos diferentes “Atlantics” ou “Atlantique”. A trama se passa no subúrbio de Dakar, em que trabalhadores de uma torre futurista decidem deixar tudo para trás por um futuro melhor. Entre eles está Ada, uma garota que está prometida em casamento a um homem rico.

O longa se inicia como uma trama de amor, mas passeia por outros gêneros ao longo de seu desenvolvimento. Pelo New York Times, o filme foi considerado sombrio, profundo e emocionante.

Dirigido por Mati Diop.

