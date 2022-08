Dua Lipa, Justin Bieber e Coldplay se apresentam no Rock in Rio 2022 - Foto: Reprodução/Instagram/@dualipa/@justinbieber/@coldplay

Rock in Rio horários: guia com a programação por palco

O Rock in Rio horários já foram liberados! A partir desta sexta-feira, 2, o Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, recebe grandes nomes da música nacional e internacional em oito palcos. São sete dias de festivais com atrações do rock, pop, eletrônica, MPB e funk.

Rock in Rio horários 2022

O Palco Mundo é onde acontecem os shows principais do Rock in Rio. Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns N’ Roses, Green Day, Coldplay e Dua Lipa são as atrações principais de cada dia. Há ainda o palco Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Palco Supernova, Rock District, Highway Stage e Rock Street Mediterrâneo com shows ao longo de toda a tarde. Vale lembrar que todos os ingressos estão esgotados.

2 de setembro (sexta-feira) – 1º dia

Palco Mundo

00h10 – Dream Theater

22h20 – Iron Maiden

20h10 – Gojira

18h – Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

Palco Sunset

21h15 – Bullet For My Valentine

19h05 – Living Colour + Steve Vai

16h55 – Metal Allegiance

15h30 – Black Pantera + Devotos

New Dance Order (música eletrônica)

2h – Len Faki

0h30 – Renato Ratier Vs Diogo Aciolly

23h – Ananda

21h30 – Victoria Engel

20h – Valentina Luz

18h30 – Binaryh

17h – Flo Masse Vs Craig Ouar

16h – Chang Rodrigues Live

Espaço Favela

20h05 – Gangrena Gasosa

17h55 – Affront

16h30 – Revengin

Palco Supernova

19h30 – Ratos de Porão

18h30 – Matanza Ritual

17h30 – Surra

16h30 – Crypta

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Orquestra Mundana Refugi

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Rock District

20h – Oitão

18h30 – Noturnall

16h30 – Eminence

15h -Sioux 66

Highway Stage

16h – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h30 – Betta

15h – JP Bonfá

3 de setembro (sábado) – 2º dia

Palco Mundo

00h10 – Post Malone

22h20 – Marshmello

20h10 – Jason Derulo

18h – Alok

Palco Sunset

21h15 – Racionais MC’s

19h05 – Criolo + Mayra Andrade

16h55 – Xamã + Brô MC’s

15h30 – Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol

New Dance Order (música eletrônica)

03h – Chris Lorenzo

01h30 – Bhaskar

00h30 – Malifoo

23h30 – Carola

22h15 – Groove Delight

20h45 – Kvsh

19h15 – Illusionize

18h – Victor Lou

17h – Alamanac

16h – Fluxzone

Espaço Favela

20h05 -PK convida Don Juan

17h55 – Bin

16h30 – Azula

Palco Supernova

19h30 – Teto

18h30 – MC Poze do Rodo convida Bielzin

17h30 – Yunk Vino

16h30 – Hiosaki

15h30 – Ike

Rock District

19h10 – Wilson Sideral – Tropical Blues

17h – Malvada

15h20 – Rock Street Band

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Orquestra Mundana Refugi

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Highway Stage

16h – Betta

15h30 – JP Bonfá

15h – Pedro Mahal + Buraco Blues

4 de setembro (domingo) – 3º dia

Palco Mundo

00h10 – Justin Bieber

22h20 – Demi Lovato

20h10 – Iza

18h – Jota Quest

Palco Sunset

21h15 – Gilberto Gil com família

19h05 – Emicida convida Drik Barbosa, Rael, Priscilla Alcântara e Pastor Henrique Vieira

16h55 – Luísa Sonza com Marina Sena

15h30 – Matuê

New Dance Order (música eletrônica)

02h30 – Lost Frequencies

01h – Liu

23h15 – Samhara

22h15 – Sickick

20h45 – Dubdogz

19h15 – Cat Dealers

18h – Gabe

17h – Öwnboss

16h – Maz

Espaço Favela

20h05 – Funk Orquestra

17h55 – Buchecha

16h30 – Taylan

Palco Supernova

19h30 – Lil Whind (Whindersson Nunes)

17h30 – Wc no Beat & Convidados Felp22, Hyperanhas e MC TH

Rock District

19h10 – Evandro Mesquita e The Fabulous Tab

17h – Lucy Alves

15h20 – Fonk’s Gang

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Orquestra Mundana Refugi

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Highway Stage

16h – JP Bonfá

15h30 – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h – Betta

8 de setembro (quinta-feira) – 4º dia

Palco Mundo

00h10 – Guns N’ Roses

22h20 – Måneskin

20h10 – Offspring

18h – CPM 22

Palco Sunset

21h15 – Jessie J

19h05 – Corinne Bailey Rae

16h55 – Gloria Groove

15h30 – Duda Beat

New Dance Order (música eletrônia)

02h – Adriatique

01h – Zac

00h – Sarah Stenzel

22h30 – Ben Böhmer

21h30 – Gui Boratto

20h – Du Serena Vs Junior C

18h30 – Leo Janeiro Vs Nepal

17h – Marta Supernova

16h – Nu Azeite Live

Espaço Favela

20h55 – Drenna

17h55 – TH4I convida Lia Clark

16h30 -Izzra

Palco Supernova

19h30 – Francisco, el Hombre

18h30 – O Grilo

17h30 – Scatolove

16h30 – Cali

Rock District

20h30 – Rock Street Band

19h10 – Rodrigo Santos

17h – Stormsons

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Highway Stage

16h – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h30 – Betta

15h – JP Bonfá

9 de setembro (sexta-feira) – 5º dia

Palco Mundo

00h10 – Green Day

22h20 – Fall Out Boy

20h10 – Billy Idol

18h – Capital Inicial

Palco Sunset

21h15 – Avril Lavigne

19h05 – 1985: A homenagem

16h55 – Jão + convidado

15h30 – Di Ferrero + Vitor Kley

New Dance Order

02h30 – Neelix

01h30 – Blazy

00h – Paranormal Attack C

22h30 – Vegas

21h30 – Rica Amaral

19h – Aly & Fila

17h30 – Antdot

16h – Meca

Espaço Favela

20h05 – MD Chefe e Domlaike

17h55 – Choice

16h30 – Marvvila

Palco Supernova

19h30 – Supercombo

18h30 – Castello Branco

17h30 – Sebastianismos

16h30 – Number Teddie

Rock District

20h30 – Rock Street Band

19h10 – Fernando Badauí

17h – Deia Cassali

15h20 – The Lokomotiv

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Highway Stage

16h – JP Bonfá

15h30 – Betta

15h – Pedro Mahal + Buraco Blues

10 de setembro (sábado) – 6º dia

Palco Mundo

00h10 – Coldplay

22h10 – Camila Cabello

20h10 – Bastille

18h – Djavan

Palco Sunset

21h15 – CeeLo Green

19h05 – Maria Rita + convidado

16h55 – Gilsons + Jorge Aragão

15h30 – Bala Desejo + convidado

New Dance Order

02h30 – Kaskade

01h – Jetlag

23h45 – Curol

22h30 – Gabriel Boni

21h30 – Makj

20h – The Fish House

18h30 – Chemical Surf

17h – Bruno Be Vs Fancy Inc

16h – Alexiz Bcx

Espaço Favela

20h05 – Ferrugem e Thiaguinho

17h55 – Orochi

16h30 – El Pavuna

Palco Supernova

19h30 – Jovem Dionísio

18h30 – Daparte

17h30 – João Napoli convida Ananda

16h30 – Macacko

Rock District

20h30 – Rock Street Band

All Stars Rock Band com Dinho Ouro Preto, Andreas Kisser, João Barone, PJ e Liminha

17h – Thiago Fragoso

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Highway Stage

16h – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h30 – JP Bonfá

15h – Betta

11 de setembro (domingo) – último dia

Palco Mundo

00h10 – Dua Lipa

22h20 – Megan Thee Stallion

20h10 – Rita Ora

18h – Ivete Sangalo

Palco Sunset

21h15 – Ludmilla

19h05 – Macy Gray

16h55 – Power! Elza Vive, um show em homenagem a Elza Soares

15h30 – Liniker + Luedji Luna

New Dance Order

02h – Anna

00h – Eli Iwasa

22h30 – Blond:Ish

21h – Ella De Vuono

19h30 – Anabel Englund

18h – Aline Rocha

16h – Mary Olivetti

Espaço Favela

20h05 – Lexa

17h55 – Azzy

16h30 – Ella Fernandes

Palco Supernova

19h30 – Priscilla Alcântara

18h30 – Bianca

17h30 – Mariah Nala

16h30 – Muse Maya

Rock District

20h30 – Rock Street Band

19h10 – Flausino e Sideral cantam Cazuza

17h – Di Ferreiro

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Highway Stage

16h – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h30 – JP Bonfá

15h – Betta

O que pode e o que não pode levar no Rock in Rio?

O Rock in Rio está chegando e é hora de arrumar os pertences para o festival. O evento já divulgou a lista do que pode e o que não pode entrar no Parque Olímpico. Além disso, quem optar por levar bolsas ou mochilas pode alugar um armário para guardar os pertences.

O que pode levar no Rock in Rio?

Alimentação: alimentos devidamente lacrados como biscoitos, torradas, barras de cereal, com limite de até cinco por pessoa. Também é possível levar frutas cortadas e sanduíches acondicionados em embalagem transparente tipo ‘Zip Lock’, com o mesmo limite. É permitida a entrada de garrafas d’água plásticas sem a tampa, já que o festival irá disponibilizar bebedouros em toda a Cidade do Rock.

Outros itens: carregadores e lentes para smartphone, câmeras semi-profissionais, power banks, canga, agasalhos, óculos de sol, capa de chuva, boné e chapéu.

O que não pode levar no Rock in Rio?

Garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, bastão para tirar foto, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, corrosivas e ou tóxicas, revistas, jornais e livros.