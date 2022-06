Atores do Auto da Compadecida hoje: como estão as estrelas do filme

Atores do Auto da Compadecida hoje: como estão as estrelas do filme

Os atores do Auto da Compadecida hoje em sua maioria seguem carreira artística e conquistaram outros papéis de destaque na televisão e do cinema. O longa-metragem é um dos mais famosos filmes brasileiros e é lembrado até hoje, 22 anos depois de seu lançamento. Veja como está o elenco atualmente.

Matheus Nachtergaele, o João Grilo – Atores do Auto da Compadecida hoje

Entre os atores do Auto da Compadecida hoje está Matheus Nachtergaele, uma das grandes estrelas do longa. O intérprete de João Grilo atualmente está com 54 anos de idade e segue carreira no cinema, na televisão e no teatro.

Seu último trabalho na TV foi em 2020, quando participou de um episódio do seriado Diário de Um Confinado. No mesmo ano, interpretou Cabral em Todas as Mulheres do Mundo. Outras séries de TV estão no currículo do artista, como Carcereiros (2018), Filhos da Pátria (2017) e Sob Pressão (2017).

Sue forte é o cinema. Só em 2021, ele esteve em dois filmes: Cabras da Peste e Carro Rei. Com mais de trinta participações em longas-metragens, também esteve em Cidade de Deus (2002), outro clássico brasileiro.

Selton Mello, o Chicó

Selton Mello, o Chicó, hoje tem 49 anos e é um dos mais respeitados atores brasileiros. Ele esteve há pouco na televisão como Dom Pedro II em Nos Tempos do Imperador, novela das 18h da Globo. Também foi protagonista dos seriados O Mecanismo (2018), da Netflix, e Sessão de Terapia (2019), do Globoplay.

O ator tem mais de vinte passagens pelo cinema, como ator e diretor. Seu último trabalho foi no documentário Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou (2019), como ele mesmo. Também foi diretor e ator no longa-metragem O Filme da Minha Vida (2017).

Lima Duarte, o Bispo – Atores do Auto da Compadecida hoje

Lima Duarte interpretou o Bipo em O Auto da Compadecida. Hoje, o ator está com 92 anos de idade e segue ativo na televisão.

Um dos mais famosos atores de novelas da Globo, esteve por último em Além da Ilusão, folhetim no ar atualmente no horário das 18h como o personagem Afonso – ele contracenou com a neta, Paloma Duarte. Sãos mais de 40 participações em produções audiovisuais, incluindo títulos de sucesso como Roque Santeiro (1985), O Salvador da Pátria (1989), Da Cor do Pecado (2004), entre outros.

Denise Fraga, a Dora – Atores do Auto da Compadecida hoje

A intérprete de Dora hoje tem 57 anos e segue ativa na televisão. Denise Fraga esteve há pouco tempo na novela Um Lugar ao Sol (2021), na qual interpretou Júlia, uma mulher alcóolatra que sonhava em se tornar uma cantora de sucesso. Fazia bastante tempo que ela não aparecia em folhetins – seu último trabalho havia sido em 2016, em A Lei do Amor.

No cinema, são mais de vinte produções com a presença da atriz. Neste ano, ela esteve no filme 45 do Segundo Tempo na pele da personagem Lilian.

Fernanda Montenegro, a Nossa Senhora da “Compadecida” – Atores do Auto da Compadecida hoje

Fernanda Montenegro é um dos maiores nomes da teledramaturgia nacional. Com mais de 50 anos de carreira, participou de dezenas de produções no teatro, cinema e televisão. Em 2021, foi eleita para ocupar a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras – ela é a 9ª mulher na história e a primeira atriz eleita imortal.

Sua última aparição na TV foi em 2019, quando participou da novela A Dona do Pedaço, no horário nobre da Globo. No mesmo ano, lançou sua autobiografia Prólogo, ato, epílogo.

Virginia Cavendish, a Rosinha

A eterna Rosinha de O Auto da Compadecida hoje está com 51 anos de idade. Ela também ficou conhecida por ter atuado no longa-metragem Lisbela e o Prisioneiro, em 2003.

Na televisão, seus últimos trabalhos foram no seriado Desjuntados (2021), lançado no Amazon Prime Video, e na novela Gênesis (2021), na Record. No cinema, esteve em Através da Sombra, lançado em 2017.

Luís Melo, o Diabo – Atores do Auto da Compadecida hoje

Diabo, um dos personagens mais marcantes de O Auto da Compadecida, foi interpretado pelo ator Luís Melo. Hoje com 64 anos de idade, está longe da televisão há cinco anos – seu último trabalho foi na novela O Outro Lado do Paraíso, em 2017.

Quem estiver com saudades de acompanhar o ator na telinha pode assisti-lo na reprise de O Cravo e a Rosa (2000), na Globo, na qual ele interpretou o ricaço Nicanor Batista. No cinema, participou do filme O Olho e a Faca, em 2019.

Diogo Vilela, o Eurico

Diego Vilela, 64 anos, interpretou Eurico em O Auto da Compadecida. O ator é bastante conhecido por ter estrelado dezenas de produções da teledramaturgia, mas anda sumido nos últimos anos. Sua última aparição na televisão foi em 2020, quando fazia parte do elenco do Zorra, cancelado pela emissora naquele mesmo ano. Antes disso, esteve no seriado Pé na Cova, entre 2014 e 2016.

No cinema, foram mais de dez participações em filmes. Ele também trabalha com dublagem e emprestou sua voz para o personagem Manny nos seis filmes da franquia A Era do Gelo.

Marco Nanini, o Capitão Severino de Aracaju – Atores do Auto da Compadecida hoje

Severino foi interpretado por Marco Nanini, hoje com 74 anos de idade. Além de O Auto da Compadecida, o ator ficou muito famoso por interpretar Lineu em A Grande Família por 13 anos (2001-2014).

Sua última aparição na TV foi no seriado Sob Pressão, na quinta temporada, no qual interpretou o personagem Heleno. Também participou das novelas A Dona do Pedaço (2019), Deus Salve o Rei (2018) e Êta Mundo Bom! (2016).

Maurício Gonçalves, o Jesus Cristo – Atores do Auto da Compadecida hoje

Maurício Gonçalves, hoje com 55 anos, interpretou Jesus Cristo no filme. Filho do ator Milton Gonçalves, começou sua carreira na TV em 1990 na novela Gente Fina, na Globo.

No entanto, ele está sumido da televisão há dez anos. Seu último trabalho foi no seriado Louco Por Elas, em 2012, e na novela Fina Estampa, em 2011. Outros folhetins que contaram com a participação do ator foram Caminho das Índias (2009), Duas Caras (2007) e Sinhá Moça (2006). No cinema, seu último filme foi O Duelo, em 2015.

Quem já morreu de O Auto da Compadecida

O ator Rogério Cardoso que interpretou o padre João, e Paulo Goulart que fez o papel Major Antônio Morais, estão entre os atores de O Auto da Compadecida que já morreram.

Depois de ler como estão os atores do Auto da Compadecida hoje, veja também: Final de Alexandra em Alma Gêmea: relembre com ela termina