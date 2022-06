Final de Alexandra em Alma Gêmea: relembre com ela termina

O final de Alexandra em Alma Gêmea será feliz depois de tantas turbulências em sua vida. A personagem vivida por Nívea Stelmann é diagnosticada como uma pessoa que tem doenças mentais, mas ao longo da trama descobre-se que o problema da moça é com o mundo espiritual.

Qual o final de Alexandra em Alma Gêmea?

O final de Alexandra em Alma Gêmea será ao lado do marido Eduardo (Ângelo Antônio). O casamento passa por muitas turbulências ao longo da trama devido à condição da moça, mas ela irá melhorar depois de receber o tratamento adequado.

Alma Gêmea começa com Alexandra sofrendo com esquizofrenia. Ela é casada com Eduardo, mas o casamento não vai bem. Ela é internada em uma clínica para pessoas com doenças mentais, até que recebe alta. Ela chega a Roseiral acompanhada da enfermeira Nair (Rosane Gofman), que a ajuda no dia a dia.

Ao longo da novela, que fala sobre espiritualidade e reencarnação, descobre-se que o problema de Alexandra não era esquizofrenia, mas que ela é atordoada por espíritos.

A alma de Guto (Alexandre Barillari), cúmplice de Cristina (Flávia Alessandra), passa a atormentar Alexandra depois de sua morte – ele quer que a moça o ajude a desmascarar a vilã. Quem faz essa descoberta é o terapeuta Julian (Felipe Camargo), que com ajuda de sua assistente Sabina (Aisha Jambo), constatam que as premonições que a moça tem acontecem devido à aproximação de espíritos.

Enquanto tudo isso acontece, Eduardo se envolve com outras mulheres. O médico tem uma breve caso com Vera (Bia Seidl), irmã de Rafael (Eduardo Moscovis), de quem ele é grande amigo há muito tempo.

No entanto, Alexandra começa a receber o tratamento espiritual adequado com a ajuda de Julian e Sabina. Ela finalmente consegue voltar a ser feliz, se livrando as vozes que a atormentaram por tanto tempo.

O tratamento salva seu casamento com Eduardo e os dois conseguem se reconciliar no final da novela.

Por onde anda Nívea Stelmann?

Nívea Stelmann hoje está com 48 anos de idade. A atriz mora nos Estados Unidos desde 2017, onde comprou uma casa após o fim do contrato com a Globo – a famosa trabalhou na emissora por 20 anos.

Seu último trabalho na televisão foi em 2019, quando fez uma pequena participação na novela Verão 90, da Globo, na pele da personagem Sandra Coutinho. Antes disso, ela esteve em um folhetim da emissora em 2011, em Morde & Assopra. No currículo da atriz estão outros títulos como Cama de Gato (2009), Sete Pecados (2007), Chocolate com Pimenta (2003), O Clone (2001), Uga Uga (2000) e mais.

Em 2016, ela atuou em novelas da Record. Nívea participou de Os Dez Mandamentos e depois de A Terra Prometida, interpretando Noemi Sevilha em ambas as novelas bíblicas.

Em março de 2021, ela contou em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, que comprou sua casa em Orlando com o dinheiro da rescisão da emissora. “Deu para comprar minha casa aqui (…) Tive uma mordomia muito maravilhosa. Eu ganhava para dormir. Se eu não estivesse gravando novela, eu estava recebendo. Meu contrato ficou ininterrupto de 1995 a 2015. Está chovendo, recebe. Está fazendo sol, recebe. Mas eu fiz uma novela atrás da outra, tá?”, contou.

Nívea é casada com o empresário Marcus Rocha desde 2013. Ela é mãe de Bruna, de oito anos, fruto da relação com o atual marido. Ela também é mãe de Miguel, de 18 anos, do seu casamento com Mário Frios, de quem se separou em 2005.

