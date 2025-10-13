Atriz que fez Branca de Neve entrou em depressão após fracasso de filme

O filme de 2025 fracassou nas bilheterias em meio a controvérsias e críticas negativas.

A atriz Rachel Zegler, intérprete da princesa no live-action Branca de Neve, lançado em março de 2025, falou sobre como enfrentou as críticas negativas ao filme da Disney. Em entrevista à revista britânica iD, ela contou que terapia e medicamentos ansiolíticos foram fundamentais para superar o período difícil.

“Meu psiquiatra me lembrou que o que eu estava passando não era normal. Essa frase fez maravilhas por mim em diversas situações da minha vida”, contou a atriz. “Eu simplesmente não estava funcionando. E eu queria funcionar de uma forma que me fizesse sentir confiante na maneira como eu estava me movendo pelo mundo.”

Zegler afirmou ainda que tenta manter uma visão positiva diante da pressão. “A felicidade é, sem dúvida, uma escolha”, disse. “Todos os dias eu acordo e penso que tenho muita sorte de viver a vida que vivo.”

O que deu errado com Branca de Neve?

O remake estrelado por Zegler e Gal Gadot como a rainha má fracassou nas bilheterias. O filme arrecadou apenas US$ 42,2 milhões (cerca de R$ 216 milhões) nos Estados Unidos e US$ 205,6 milhões (R$ 1,05 bilhão) no total mundial. O número ficou abaixo do orçamento estimado pela Forbes, que foi de US$ 270 milhões (R$ 1,38 bilhão), sem contar os gastos com publicidade.

Além do desempenho abaixo do esperado, a produção foi marcada por polêmicas e controvérsias antes mesmo da estreia. Parte do público reagiu de forma racista à escolha de Zegler, uma atriz de ascendência colombiana, para o papel principal, tradicionalmente descrito nos contos dos Irmãos Grimm, de 1812, como o de uma jovem de pele “branca como a neve”.

A Disney também foi criticada por usar imagens geradas por computador para dar vida aos sete “seres mágicos”, em vez de escalar atores para representar os anões. Em resposta, o estúdio afirmou ter consultado representantes da comunidade de nanismo para evitar reforçar estereótipos.

Entrevistas polêmicas e ativismo político

Rachel Zegler também se tornou alvo de ataques após comentários feitos durante a divulgação do filme. Em 2022, ela disse em entrevista ao canal Extra TV que o clássico de 1937 estava “ultrapassado” por retratar um romance “com um cara que literalmente a persegue”. Após a repercussão negativa, a atriz se desculpou, mas manteve sua postura crítica sobre a modernização da história.

A artista também chamou atenção nas redes sociais por declarações políticas. No dia do lançamento do trailer de Branca de Neve, publicou no X (antigo Twitter): “E lembre-se sempre, Palestina livre.”

Segundo a iD, durante a entrevista, ela usava uma pulseira com as cores da bandeira palestina. “Minha compaixão não tem limites”, afirmou. “E meu apoio a uma causa não denuncia nenhuma outra. Isso sempre esteve no cerne de quem eu sou.”

A posição de Zegler gerou novas divisões: enquanto parte do público a apoiou, outros criticaram o gesto, inclusive pelo fato de Gal Gadot, colega de elenco, ser israelense e defensora das Forças de Defesa de Israel (FDI).

Veja também Filmes gospel para assistir.