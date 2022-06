Filmes gospel em 2022: 16 longas para assistir com a família

Quando as forças estão precisando de uma recarga, nada melhor que chamar aquelas pessoas que são especiais para uma boa sessão de cinema no sofá de casa. Aos que gostam de obras que debatam sobre fé em Deus, perseverança, amor, companheirismo e superação, o DCI preparou um compilado de filmes gospel para ver em 2022. Todos estão disponíveis de forma legal no Brasil, em catálogos de plataformas streaming ou com disponibilidade de aluguel.

Você acredita é um filme gospel para quem procura o que ver em 2022

Neste primeiro filmes da lista golpe para assistir em 2022, a trama mostra um pastor que encontra por acaso um mendigo pregando pelas ruas. Ele decide também colocar as mãos na massa e ajudar o maior número de pessoas com sua fé. Assim, diferentes indivíduos e de destinos distintos começam a conhecer a palavra e muitas vidas mudam drasticamente.

Onde assistir: Amazon Prime Video

O Milagre Azul na lista de filmes gospel para assistir em 2022

Estrelado por Dennis Quaid, esse longa mostra a história real de um rabugento marinheiro que acaba junto a grupo de crianças órfãs que correm o risco de ficar sem um lugar para morar. O diretor da instituição conta com a ajuda do marinheiro para participar de uma competição de pesca que pode mudar tudo.

Onde assistir: Netflix

Desafiando Gigantes

Para quem conhece os filmes do campo gospel e procura algo para assistir em 2022, Desafiando Gigantes é um dos mais famosos do gênero. Com uma história sobre fé e superação, a trama mostra um treinador de futebol americano que está com a vida na corda bamba. Em sua profissão, ele está quase para ser demitido e durante os seis anos em que está a frente de seu time, nunca os levou até as finais. Já na vida pessoal, ele e a esposa descobrem que não podem ter filhos. Após uma inesperada visita, ele está disposto a confiar em Deus e provar que nada é impossível.

Onde assistir: Youtube Filmes

A Semana da Minha Vida

Com uma pegada jovem e musical, esse filme gospel da lista mostra um rapaz chamado Will Hawkins que não está no melhor momento de sua vida. Ele é um adolescente rebelde que recebe uma proposta da justiça: participar de um acampamento cristão ou ir para um reformatório. Ele aceita ir para o acampamento, mas por lá se sente um peixe fora d’água. Tudo muda conforme ele conhece melhor uma garota e começa a se enturmar com os demais jovens.

Onde assistir: Netflix

Milagres no Paraíso

Baseado em uma história real, o longa é uma adaptação do livro de Christy Beam, mãe de uma garota que foi diagnosticada com uma grave e rara doença aos 10 anos de idade. A menina passou por diversos médicos e procedimentos e não teve sucesso no combate contra a doença, porém, certo dia ela se recupera milagrosamente.

Onde assistir: Netflix

A Cabana é um filme gospel

Além de ser um filme cristão famoso que você pode assistir em 2022, A Cabana é adaptação de um livro best-seller que fez sucesso pelo Globo. Mack é um homem que teve sua filha mais nova sequestrada enquanto a família passava as férias em uma cabana. Quatro anos depois, ele é convidado a retornar ao local.

Onde assistir: Star+

Corajosos é um dos filmes gospel para ver em 2022

Dos mesmos criadores de À Prova de Fogo, Corajosos mostra a vida de quatro homens que são policiais. Eles usam todos os recursos que podem para fazer o certo diariamente no trabalho, mas em casa as coisas não estão totalmente boas. Eles enfrentam as dificuldades da paternidade enquanto buscam forças em Deus.

Onde assistir: Youtube Filmes

Enquanto Estivermos Juntos

Com uma forte mensagem sobre esperança, esse filme da lista de obras gospel para assistir em 2022 é baseado na história real do cantor cristão Jeremy Camp. Tudo muda na vida do artista depois que sua esposa é diagnosticada com câncer. O longa é protagonizado por K. J. Apa, estrela da série teen Riverdale.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Superação – O Milagre da Fé

Com a atriz Chrissy Metz, da aclamada série This Is Us, o longa mostra a história de um jovem de 14 anos que se afogou em um lago e ficou morto por quase uma hora. O jovem recebeu a massagem cardíaca durante 27 minutos e os médicos não tiveram sucesso em salvá-lo, mas quando sua mãe entrou na sala orando, o garoto voltou à vida.

Onde assistir: Star+

O Poder da Graça

Mac é policial e perdeu seu filho em um acidente. Após a morte do garoto, ele ficou sem sua fé, se tornou uma pessoa amargurada e é revoltado com tudo e todos, inclusive Deus. A vida do policial muda quando ganha um novo parceiro no trabalho e começa a ter uma nova visão da vida e planos do soberano.

Onde assistir: HBO Max

O céu é de Verdade

Colton é ainda uma criança e filho de um pastor do Nebraska. O garota precisa passar por uma cirurgia às pressas por causa de um apendicite e fica desacordado por um período. Quando retorna, o garoto passa a contar para o pai que foi visitado por anjos durante a operação e o pastor se convence que seu filho conseguiu chegar ao céu.

Onde assistir: Netflix

90 minutos no Paraíso

Baseado no livro de Don Piper, o longa mostra a história de um homem que sofreu um acidente e ficou morto durante 90 minutos. Ele voltou à vida quando recebeu a oração de um pastor. Ao retornar ao seu corpo no planeta Terra, ele conta ter todas as lembranças do que vivenciou quando chegou ao céu durante os 90 minutos em que esteve morto.

Onde assistir: Netflix

À Prova de Fogo é um famoso filme gospel para ver em 2022

Caleb é um bombeiro competente que é respeitado no trabalho e se dedica a tudo o que faz. Porém, em casa, sua relação com a esposa Catherine é desastrosa. Após sete anos de casamento, o relacionamento está chegando ao fim e o bombeiro diz ao pai que pretende de separar. Porém, o pai de Caleb pede que antes de qualquer decisão, o jovem dê mais uma chance ao amor e inicie um desafio de 40 dias que pode salvar seu casamento.

Onde assistir: Netflix

Deus Não está Morto

Outro filme gospel que é muito famoso e você pode assistir é Deus Não Está Morto. No longa, Josh é um estudante que tem a fé desafiado por um professor. O acadêmico afirma que Deus não existe, o que o jovem discorda. O estudante então se prontifica a revelar a verdade. Dois anos após este lançamento, em 2016, uma continuação foi lançada.

Onde assistir: Looke

O Filho de Deus em filmes gospel em 2022

Estrelado por Diogo Morgado e dirigido por Christopher Spencer, o longa de 2014 mostra a toda a história de Jesus Cristo. O filme é a versão cinematográfica da série The Bible e mostra tudo o que os fiéis precisam saber sobre a passagem do filho de Deus pela terra dos homens.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Três portas para o Paraíso

O último filme da lista de obras do mundo gospel que você precisa assistir em 2022, mostra um rapaz que é um autista de alta funcionalidade que mora sozinho e precisa depender da boa vontade de seus vizinhos. Ele muda a vida de muitas pessoas ao seu redor apenas mostrando atos de bondade e fé.

Onde assistir: Amazon Prime Video

