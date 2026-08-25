Avenida Brasil: quando Carminha descobre que Nina é Rita?
Descoberta em Avenida Brasil acontece nesta semana
Carminha finalmente descobre que Nina é Rita em Avenida Brasil. A revelação acontece nesta semana na reprise da novela, exibida no Vale a Pena Ver de Novo, e coloca em risco o plano de vingança da cozinheira. A descoberta ocorre no capítulo 96, exibido na quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Antes de chegar à verdade, porém, Carminha passa a desconfiar cada vez mais de Nina e decide investigar a ligação da cozinheira com Nilo e Betânia.
Como Carminha descobre que Nina é Rita?
A desconfiança de Carminha com Nina aumenta depois que Zezé vê a moça entregando dinheiro a Nilo e conta o que presenciou à patroa. A informação chama a atenção da vilã, que decide investigar. Carminha e Lúcio vão até a casa de Betânia e descobrem que ela não é Rita.
A partir daí, Carminha percebe que foi enganada. A verdadeira Rita está muito mais perto do que ela imaginava: é Nina, a cozinheira que entrou em sua casa anos depois com uma identidade falsa para colocar em prática seu plano de vingança. No capítulo, Carminha finalmente descobre a verdade sobre a identidade de Nina.
Na reprise de 2026, Carminha descobre que Nina é Rita no capítulo 96 de Avenida Brasil, exibido na quarta-feira, 26 de agosto. Já no capítulo seguinte, 97, exibido na quinta-feira, 27 de agosto, Nilo confirma para Carminha que Nina é Rita. A vilã conta a Max o que descobriu e começa a preparar seu contra-ataque.
A revelação é um dos momentos mais importantes da disputa entre as duas porque Carminha percebe que sua antiga inimiga conseguiu se aproximar dela sem que fosse reconhecida.
Quando criança, Rita foi abandonada no lixão por Carminha e Max. Anos depois, ela retorna ao Brasil usando o nome Nina e consegue entrar na mansão como cozinheira. O objetivo é claro: se aproximar de Carminha para se vingar de tudo o que aconteceu no passado.
Por isso, ao descobrir que Nina é Rita, Carminha percebe que não estava simplesmente lidando com uma funcionária que sabia demais. Ela estava convivendo dentro de sua própria casa com a menina que acreditava ter deixado para trás.
O que acontece depois que Carminha descobre que Nina é Rita?
Depois da descoberta, Carminha passa a agir para ficar a sós com Nina. A vilã convence a família Tufão a viajar para Cabo Frio e faz com que Nina permaneça na mansão. Enquanto isso, Nilo avisa Lucinda que Carminha descobriu a verdade.
Carminha também conta a Max que Nina é Rita e começa a colocar em prática seu plano contra a rival.
Nina, entretanto, ainda não sabe que seu segredo foi descoberto. Ela continua acreditando que está próxima de concluir sua vingança depois de conseguir provas do relacionamento entre Carminha e Max.
Depois de descobrir que Nina é Rita, Carminha consegue virar o jogo contra a rival. No capítulo seguinte à descoberta, a vilã passa a preparar uma armadilha para Nina. A situação entre as duas fica cada vez mais tensa e Carminha decide agir antes que a cozinheira consiga usar as provas que reuniu contra ela.
A descoberta da verdadeira identidade de Nina, portanto, marca uma das grandes viradas de Avenida Brasil: Carminha finalmente percebe quem é a mulher que entrou em sua casa para se vingar dela.