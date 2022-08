Bake off Brasil 2022 horário e como será o episódio (13/8)

A competição para descobrir quem é o melhor confeiteiro amador do país está de volta em sua oitava edição. Apresentado por Nadja Haddad, o Bake off Brasil 2022 horário já está disponível na programação do SBT, assim não há perigo de você perder nenhum minuto da competição. Neste sábado, 13 de julho de 2022, será exibido o segundo episódio da oitava temporada do programa.

Qual o Bake off Brasil 2022 horário no SBT?

Às 22h30 é o Bake off Brasil 2022 horário de hoje, sábado, 13 de agosto, de acordo com a programação oficial do canal, disponível para consulta no site do SBT. A competição é exibida logo após o Esquadrão da Moda, que fica no ar de 21h30 a 22h30.

Já o Bake Off – Mão na Massa tem mais tempo de tela na emissora de Silvio Santos, 1 hora e 30 minutos no total. O reality show apresentado por Nadja Haddad fica no ar até às 00h00, horário em que cede espaço na programação para o Notícias Impressionantes.

De acordo com informações do SBT, no programa deste sábado, o primeiro desafio dos competidores – a prova criativa – será um “Bolo Tempo”. O bolo terá que ter no mínimo dois recheios, pelo menos dois andares e 20cm de altura.

Será obrigatório que pelo menos uma das modelagens do bolo seja em 3D. Como Fabiano foi escolhido como Mestre Confeiteiro do primeiro episódio da temporada e conquistou o avental azul, ele terá a vantagem de ter mais tempo que os adversário para finalizar o seu projeto.

Na segunda prova do dia, a técnica, será necessário reproduzir um doce que faz a releitura de um Bolo de Rolo. A jurada Beca Milano revelou para o site da emissora que o doce tem oito camadas de massa e mais sete camadas de recheio. Já no exterior, há uma cobertura de ganache de chocolate e mais alguns detalhes que precisarão ser reproduzidos.

Troca de jurados – Quem é Giuseppe Gerundino?

O jurado francês e naturalizado brasileiro Olivier Anquier deixou a bancada de avaliadores do programa e o italiano Giuseppe Gerundino ficou com a posição. O chef de 47 anos é natural de Taranto, sul do país europeu, e se interessou pela culinária logo na infância.

Mais velho, ele se mudou para Milão, lugar em que refinou seu conhecimento. Ele estudou na escola da La Cucina Italiana, a mais antiga revista gastronômica da Itália.

Giuseppe se mudou para São Paulo, Brasil, em 2003, e a partir de 2006 passou a dirigir a Accademia Gastronomica, escola de gastronomia. Antes de integrar o Bake Off 2022, ele já havia atuado como jurado antes, no programa Cozinhe se puder, do canal Sony Channel.

Qual o prêmio do programa?

O grande vencedor, ou vencedora do Bake Off Brasil 2022 vai levar para casa o título de melhor confeiteiro amador, mais o valor de R$25 mil em compras no site de um dos patrocinadores do programa de confeitaria e vai ganhar ainda uma viagem para a Bélgica, na Europa. Por lá, o campeão irá conhecer chocolaterias para poder se especializar na profissão.

As temporadas anteriores foram vencidas por Samira Ghannoum (1ª), Camila Poli (2ª), Dário Héberson (3ª), Ricardo Daudt (4ª), Karoline Barbeirotti (5ª), Priscilla Grasso (6ª) e Gileade Lopes (7ª).

Quem são os participantes da 8ª temporada

A temporada conta com confeiteiros amadores homens e mulheres. A cada semana, os jurados do programa selecionam quem deve ficar e lutar pelo prêmio e quem deve sair do programa. Há geralmente duas provas por episódio, a de criatividade e a técnica.

Ao final de cada episódio, os jurados avaliam o trabalho de cada um nas disputas e selecionam quem deve deixar a competição. A designer de interiores Lola, de 44 anos, foi a primeira eliminada da temporada.

Quem ainda resta no jogo:

Maria Laura: 30 anos, arquiteta – São Paulo, SP

Emilly: 25 anos, trabalha como atendente de hospital – São Paulo, SP

Márcio: 42 anos, cantor gospel – Limeira, SP

Camilo: 26 anos, coreógrafo – Duque de Caxias, RJ

Ethelandia: 44 anos, trabalha como decoradora de casamentos – Recife, PE

Fabiano: 40 anos, é comerciante – Cornélio Procópio, PR

Renan: 30 anos, estudante – Granada, Espanha

Fresley: 40 anos, administrador – Uberlândia, MG

João Pedro: 27 anos, empresário – Rio de Janeiro, RJ

Juliana: 45 anos, psicóloga – São Paulo, SP

Beatriz: 28 anos, nutricionista – Rio de Janeiro, RJ

Thayná: 26 anos, analista digital – Jundiaí, SP

Leonardo: 24 anos, gerente comercial – Curitiba, PR

Lucas: 22 anos, empreendedor – São Paulo, SP

Talita: 33 anos, vendedora de semijoias – Indaiatuba, SP

Rodrigo: 25 anos, cozinheiro hospitalar – São Paulo, SP

Rogeria: 54 anos, costureira – Rio de Janeiro, RJ

