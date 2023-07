Barbie vai passar na Netflix? Filme deve chegar a streaming em breve

"Barbie" já é um dos filmes mais bem-sucedidos do ano com recordes de público. Espectadores do mundo todo lotaram salas de cinema no último final de semana, mas quem prefere aguardar a chegada no streaming da obra dirigida por Greta Gerwig poderá ver o longa ainda neste ano. Saiba se Barbie vai passar na Netflix ou em outra plataforma.

Vai ter o filme da Barbie na TV?

Barbie é uma produção da Warner Bros. Pictures e deve ser lançada na HBO Max após cerca de dois meses do lançamento no cinema. Os longas-metragens da produtora não costumam ser disponibilizados na Netflix.

Se a Warner Bros. manter a mesma média de tempo para a disponibilização no streaming como a de outros projetos, é possível que Barbie chegue na plataforma depois de dois ou três meses do lançamento no cinema.

No entanto, também é possível que Barbie demore mais para chegar ao streaming justamente por conta do sucesso nos cinemas, assim como aconteceu com "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" (2023) que foi lançado em 1º de junho e ainda não há previsão para ser disponibilizado nas plataformas.

No primeiro final de semana da exibição, Barbie arrecadou US$ 155 milhões (aproximadamente R$ 740 milhões) apenas nos Estados Unidos e Canadá, conforme informações divulgadas pela Warner Bros. Com a contagem da bilheteria internacional, o número chega em US$ 337 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão).

De acordo com a revista americana Variety, o lançamento de Barbie, junto com "Oppenheimer" (2023), fez com que o final de semana entre 21 e 23 de julho fosse o 4º maior de bilheteria na história do cinema.

A trama mostra a "Barbie estereotipada", interpretada por Robbie, que vive em harmonia na Barbieland com as outras versões da boneca e com os Kens. Até que a loira começa a apresentar problemas típicos dos seres humanos, como ter pensamentos de morte e celulite.

Ao descobrir o que poderia estar causando esses sintomas, Barbie embarca em uma aventura no mundo real ao lado de Ken (Ryan Gosling) e descobre que a vida não é tão gentil com as mulheres como ela imaginava. O filme traz uma forte crítica social ao patriarcado e ao padrão de beleza imposto pela sociedade.

O que os críticos falam sobre o filme?

O filme da Barbie estreou com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes, que reúne as principais críticas da mídia especializada. Já entre os espectadores, o filme agradou 90% da audiência.

A crítica especializada fez muitos comentários positivos. "Barbie é um dos filmes mainstream mais inventivos, imaculadamente elaborados e surpreendentes da memória recente — uma prova do que pode ser alcançado até mesmo nas entranhas mais profundas do capitalismo", escreveu a jornalista Clarisse Loughrey, do jornal britânico Independent, ao dar cinco estrelas para a obra.

Devan Coggan, da revista Entertainment Weekly, aclamou a direção de Gerwig. “A cineasta indicada ao Oscar criou uma aventura feroz, engraçada e profundamente feminista que te desafia a rir e chorar, mesmo se você for feito de plástico", escreveu.

Apesar da aclamação massiva, Barbie desagradou o público conservador por trazer à tona uma história feminista e com forte crítica social ao patriarcado.

O tom "militante" do filme também não agradou alguns críticos. "É um filme profundamente anti-homens, uma extensão de todo aquele feminismo do TikTok que pinta qualquer forma de masculinidade — exceto a mais inócua — como tóxica e predatória [...] Todo personagem masculino é um idiota, um fanático ou um perdedor triste e patético. Se os papéis fossem invertidos e um diretor fizesse um filme sobre como todas as mulheres são bruxas histéricas, neuróticas e interesseiras, seria denunciado — com razão — como profundamente ofensivo e sexista", escreveu Sarah Vine, do Daily Mail