Barbie vai ficar até quando no cinema?

Um dos filmes mais aguardados do ano, o live-action de Barbie enfim faz sua estreia nos cinemas e agora a legião de fãs da boneca podem vestir o rosa e embarcar para o cinema. Apesar da expectativa para a estreia, nem todo mundo consegue ir ao cinema assim que o longa-metragem chega nas telonas, por isso, uma preocupação costuma ser comum: quanto tempo o filme da Barbie vai ficar em cartaz?

O filme da Barbie vai ficar quanto tempo em cartaz?

Para quem se pergunta sobre quanto tempo Barbie vai ficar em exibição no cinema, não há uma resposta específica para a dúvida, pois não há data limite para um longa-metragem nas telonas.

Para compreender a situação, é necessário entender o que determina se um filme ficará mais ou menos tempo em cartaz é a demanda. Como o filme da Barbie está com alta procura do público, é provável que a produção demore para deixar as telas e se estenda pelos próximos meses.

Em resumo, 1uanto mais um filme faz sucesso, mais tempo ele fica em cartaz. Por exemplo, produções badaladas como Vingadores: Ultimato chegou a ficar mais de 3 meses em exibição em cinemas brasileiros em 2019. Pensando em uma estreia mais recente, entre o final de 2022 e começo de 2023 o mesmo aconteceu com Avatar 2: O caminho da Água, que ficou cerca de 15 semanas nas telonas por aqui.

Para se ter uma ideia do quanto a demanda de Barbie é grande no país, A Warner Bros divulgou no dia 17 de julho que os ingressos comprados antecipados para o longa dirigido por Greta Gerwig é a maior pré-venda da história da empresa no Brasil. E esse feito não é nada pequeno, já que a Warner é uma das maiores produtoras de cinema do mundo e tem no currículo obras muito famosas e sucessos de bilheteria como Harry Potter, Senhor dos Anéis, as produções do universo da DC, entre outros.

Outro fator que pode afetar o tempo de um filme no cinema é o local em que ele é exibido. Nas grandes cidades, onde há vários cinemas, há mais variedade de títulos e as produções podem gastar mais tempo em exibição. Cidade menores não partilham do mesmo privilégio e às vezes precisam tirar alguns longas para colocar as novas estreias no lugar.

Apesar de um filme não ter tempo máximo de ficar em cartaz, há tempo mínimo obrigatório para uma produção poder ser retirada dos cinemas. De acordo com o site espanhol El Output, o acordo mínimo entre uma distribuidora e uma rede de cinema é de duas semanas. Como Barbie promete ser um sucesso arrasta quarteirão de bilheteria, o público não deve se preocupar em ver o filme nas telonas por poucas semanas.

Barbie vai ir para algum streaming?

Se nada mudar até Barbie sair dos cinemas, o filme estrelado por Margot Robbie deve chegar ao catálogo da HBO Max. O streaming pertence ao grupo da Warner Bros. Discovery, produtora do filme da boneca. Assim, se a empresa não fizer nenhum acordo com outra plataforma, é por lá que o público poderá conferir a produção.

Ainda não há previsão da data que isso irá acontecer, tudo vai depender do tempo que Barbie gastará nas telonas e como a demanda é grande para o filme, deve demorar.

Atualmente a HBO Max oferece alguns pacotes aos novos assinantes: 3 meses por R$ 74,90, R$ 34,90 na assinatura mensal ou R$ 239,90 pelo plano anual.

