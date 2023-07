Quem inventou a Barbie? Criado aparece em filme live-action

Barbie está sendo mais falada do que nunca com a estreia do live action estrelado por Margot Robbie nos cinemas. No entanto, a boneca fashion e moderna nunca ficou fora dos holofotes e é desde sua criação um dos brinquedos mais populares do mundo. Quem inventou a Barbie? Boneca surgiu no final da década de 50.

Quem criou a boneca Barbie?

A boneca Barbie foi criada pela empresária Ruth Handler, que foi co-criadora da Mattel junto ao marido, Elliot Handler. O casal deu vida a empresa que hoje é uma das mais conhecidas do mundo dos brinquedos em 1945, mas a figura de Barbie só surgiu muitos anos depois, em 1959.

Segundo Lisa McKight, vice-presidente senior e diretora geral na Mattel, contou no documentário Brinquedos que Marcam Época, da Netflix, Ruth pensou em Barbie porque percebeu a escassez de brinquedos que sua filha Barbara tinha, que eram mais voltadas a maternidade, cuidados da casa e só contava com bonecas em formato de bebês. Muito diferente das opções que seu filho Ken conseguia adquirir, que podia brincar com diferentes acessórios, se fingir de caubói, policial, astronauta e tudo o que a imaginação podia criar para o universo masculino. Ruth queria um brinquedo mais criativo para as garotas e que pudesse também ter toques modernos do mundo fashion em que as meninas poderiam trocar de roupa.

Enquanto pensava sobre que tipo de boneca poderia criar, a inspiração para Barbie veio durante uma viagem da família para a Suíça, segundo contou a escritora M.G Lord, autora do livro Barbie Forever: A Biografia Não Autorizada de Uma Boneca Real, de 2004. De acordo com ela, Ruth conheceu uma boneca muito bonita, loira e curvilínea por lá, que era na verdade personagem de uma tirinha erótica que saía no jornal Bild Zeitung, um pequeno jornal alemão.

Ao retornar aos Estados Unidos, ela colocou o engenheiro Jack Ryan - funcionário da Mattel desde 1955 - na missão de criar a boneca. Ele trabalhou no plástico, articulações e o design da boneca que hoje todos conhecemos finalmente nasceu. Os executivos da Mattel não gostaram da ideia de início, mas Ruth conseguiu convencê-los para lançar a boneca. Barbie então foi lançada em 1959 na American International Toy Fair, em Nova York, e foi um sucesso. No primeiro ano, foram vendidas mais de 300 mil bonecas, que na época custavam US$ 3 dólares cada.

Ruth Handler morreu em 2002, aos 85 anos de idade, em decorrência da retirada de um câncer de cólon do útero. Seu marido, Elliot, morreu alguns anos depois, em 2011, aos 95 anos. O filho mais novo do casal, Kenneth Handler, faleceu em 1994, aos 50 anos, vítima de um tumor. A única herdeira viva do casal é Barbara Handler, de 82 anos de idade.

O filme da Barbie de 2023 fez homenagem a Ruth Handler e introduziu o legado da empresária em duas cenas. A atriz Rhea Perlman interpreta Ruth em uma sequência em que a boneca vivida por Margot Robbie toma chá e conversa com sua criadora. Já em outra cena, em que a personagem de Margot Robbie conversa com uma senhora em um ponto de ônibus, Barbara Handler, filha de Ruth, ganha uma pequena participação.

Barbie é a boneca mais vendida do mundo

A popularidade da boneca Barbie é refletida nas vendas da marca, que fica na casa dos bilhões de dólares. Antes mesmo do atual badalado filme live-action da boneca dirigido por Greta Gerwig, ela já vendia muito ao redor do mundo. Segundo dados da Forbes, a Mattel bateu o recorde de vendas anuais da boneca em 2021, quando alcançou US$ 1,7 bilhão, o que a nomeou a loira como o brinquedo número 1 do mundo naquele ano. Segundo a empresa da boneca, mais de 100 Barbies são vendidas por minuto.

De acordo com o Guinness World Records, o livro dos recordes, a Barbie mais popular do mundo é uma chamada Totally Hair Barbie, que possui um enorme cabelo. Ela foi lançada em 1992, ganhou edições comemorativas em 2017 e em 2022, e já vendeu mais de 10 milhões de exemplares ao redor do mundo.

Já a Barbie mais cara do mundo, ainda segundo o livro, é uma boneca rara, que usa vestido preto sem alças e um salto cor-de-rosa, além de um colar de diamante rosa. O brinquedo foi leiloado em 2010 por US$ 302 mil, o equivalente a 1,4 milhão de reais na atual cotação do dólar.

