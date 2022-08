Caminho das Índias final: relembre como termina a novela

O final de Caminho das Índias é cheia de emoções para os telespectadores do canal Viva. A história de amor entre Maya (Juliana Paes) e Raj (Rodrigo Lombardi) tem um desfecho feliz, enquanto Bahuan (Márcio Garcia) se casa com seu novo amor. O último episódio também mostra a revelação de que Opash (Tony Ramos) é filho de Shankar (Lima Duarte).

Raj e Maya trocam juras de amor – Caminho das Índias final

Na reta final de Caminho das Índias, Maya decide contar toda a verdade para Raj e revela que Niraj (Leonardo de Oliveira) na verdade é filho de Bahuan, o dalit.

Desesperado com a notícia, Raj decide viajar com seu time de polo para participar de um jogo em outra região, mas o trem em que os jogadores viajam explode e o indiano é dado como morto. Sem o marido ao seu lado, Maya decide entregar o filho para Bahuan, para evitar que Surya (Cleo Pires) conte a verdade para toda a família. No entanto, Opash acaba descobrindo o segredo antes e expulsa a nora de casa.

Mas Raj não está morto e retorna para sua cidade depois de receber alta do hospital. Quando descobre que Maya foi expulsa por sua família, ele sai à sua procura e a encontra nas escadarias do Rio Ganges. O indiano perdoa e leva a mulher para casa, surpreendendo seus parentes, que acreditavam que ele estava morto. O casal protagonista troca juras de amor e terminam a novela juntos.

Bahuan se casa com Shivani

Quem também tem um final feliz é Bahuan. O dalit, que começou a novela apaixonado por Maya mas deixou a amada para ir morar nos Estados Unidos, encontra um novo amor ao longo da trama.

É Shivani (Thaila Ayala) com quem ele fica no final. O indiano aceita a proposta do pai da moça e os dois se casam em um palácio luxuoso. Rejeitado pelo público, o personagem não recebeu muito destaque no final e sua união foi mostrada em cenas rápidas no último capítulo.

Opash e Shankar descobrem ser pai e filho

É somente no Caminho das Índias final que Opash e Shankar descobrem o elo entre eles. Após a expulsão de Maya, Opash fica furioso com Shankar por culpá-lo pelos acontecimentos em sua família e vai atrás do brâmane para aplicar-lhe em nome da honra.

A cena começa com uma grande discussão entre os dois e quando Opash está prestes a dar o primeiro golpe em Shankar, Laksmi (Laura Cardoso) aparece para interromper a agressão e revela que os dois são pai e filho. “Não levante a mão para ele. Ele é seu pai”, diz a veterana.

A revelação faz com que o comerciante se renda e desista de se vingar de seu pai. Os dois se abraçam emocionados e terminam a novela em bons termos.

Depois, Shankar abandona todos os bens e se torna um sacerdote nas montanhas, sem nenhum tipo de riqueza.

Surya é desmascarada

A falsa gravidez de Surya é desmascarada no Caminho das Índias final. A jovem finge estar grávida de e Amithab (Danton Mello), irmão de Raj, para desfrutar das regalias da família, mas sua mentira é descoberta após Maya ser expulsa de casa.

Quem faz a revelação é o sacerdote Pandit (José de Abreu), que consulta os astros e conta a verdade para a família. Após ser pressionada pelo clã, Surya deixa sua falsa barriga de grávida cair.

Surya acaba se tornando empregada da casa como forma de punição por ter mentido. Além disso, a mulher com quem Surya havia feito um acordo dá à luz uma menina, não um menino, e ela é obrigada a criar a criança como se fosse sua.

Criminosos saem impunes

Quem esperava punição para os vilões da trama, se decepciona com o Caminho das Índias final. Yvone (Letícia Sabatella) até vai presa pelos crimes cometidos ao longo da trama, mas consegue escapar da cadeia após seduzir um dos guardas.

Raul (Alexandre Borges) também se dá bem no final após aplicar um golpe de US$ 10 milhões na empresa e forjar a própria morte. Com a ajuda de Yvone, ele recebe um habeas corpus e deixa a prisão. Ele recomeça sua vida e passa a morar na Lapa.

Apenas Zeca (Duda Nagle) recebe punição após atropelar Duda (Tânia Khalil). Ele é condenado a 1 ano e 6 meses de prisão em regime aberto, prestando serviços comunitários em uma creche.

Finais do núcleo do Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, núcleo secundário de Caminho das Índias, Tônia (Marjorie Estiano) e Tarso (Bruno Gagliasso) se casam nos capítulos finais da novela. A jovem desiste da bolsa de estudos na Alemanha e vai até a clínica onde seu amado se apresenta e os dois de beijam. O esquizofrênico também recebe a ajuda do Dr. Castanho (Stênio Garcia) e das psicólogas Aída (Totia Meirelles) e Ciça (Aninha Lima), que fazem o tratamento necessário para ter uma vida melhor.

O casal Silvia (Débora Bloch) e Murilo (Caco Ciocler) esperam um filho. A mulher dá a notícia para o marido nos capítulos finais da trama.

Já Abel (Anderson Muller) perdoa Norminha (Dira Paes) no final da trama. Ao ver a ex-mulher dançando com outro homem na gafieira, o guarda de trânsito vai ficar enciumado e partirá para a briga com o outro homem. O casal então se entende e se beija ao som de “Você Não Vale Nada”, música tema dos personagens.