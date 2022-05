Cara e Coragem já passou? Novela das 7 da Globo estreia em maio

Com a exibição de reprises durante a pandemia de covid-19, surgiu a dúvida se Cara e Coragem já passou ou é uma novela inédita. O folhetim de Claudia Souto estreia dia 30 de maio de 2022 e traz os atores Paolla Oliveira e Marcelo Serrado nos papéis principais.

Cara e Coragem já passou?

Cara e Coragem é uma novela inédita e nunca passou antes. A trama começa a ser exibida pela primeira vez na Globo a partir de 30 de maio, às 19h40, horário de Brasília, substituindo Quanto Mais Vida, Melhor. O folhetim terá 197 capítulos e deve ficar no ar até janeiro de 2023, se tornando a novela das 19h mais longa deste Tititi, em 2010.

A história é escrita por Claudia Souto, mesmo autora de Pega Pega (2017) – essa é a segunda vez que ela assina uma novela sozinha. A trama central gira em torno dos dublês Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) que ganham a vida se arriscando em cenas de ação.

A vida deles muda quando Clarice (Taís Araújo) contrata a dupla para ajudá-la a encontrar uma pasta de documentos para a fórmula de magnésio que está perdida em um lugar perigoso. As primeiras cenas da dupla durante a missão já estão sendo exibidas durante as chamadas da novela na Globo.

A ligação com Clarice os colocará no meio do mistério quando a empresária for morta. Além disso, eles vão descobrir que ela tem uma sósia, a massoterapeuta Anita (Taís Araújo).

Quem é o vilão de Cara e Coragem?

Leonardo (Ícaro Silva) é o vilão de Cara e Coragem, junto com Danilo (Ricardo Pereira). Ele cresceu à sombra de sua irmã, Clarice, que se tornou a presidente da Siderúrgica Gusmão após a morte do pai de ambos. No entanto, ele sonha em roubar o lugar da primogênita e está disposto a fazer qualquer coisa por isso.

Para ocupar a tão sonhada cadeira, ele conta com a ajuda de sua amante Regina (Mel Lisboa) e do ambicioso empresário Danilo.

Nas primeiras cenas liberadas, já é possível notar que o personagem é o filho rebelde da família. Clarice reclama que o irmão gasta todo o dinheiro em noitadas e passa dias longe de casa. Sem dar ouvidos à protagonista, Leonardo diz que a irmã está com os dois contados na presidência da SG.

Ainda não se sabe se Leonardo estará envolvido no acidente que tira a vida de Clarice. Mas Pat e Moa podem esperar armações do vilão durante a busca pela fórmula do magnésio.

Elenco

Além de Paolla Oliveira, Marelo Serrado, Taís Araújo e Ícaro Silva nos papéis principais, Cara e Coragem conta com outros grandes nomes no elenco.

Paulo Lessa interpreta Ítalo, ex-segurança e namorado de Clarice. Ao longo da trama, ele vai se juntar a Pat e Moa na agência de dublês que os dois vão abrir. Quem também se junta ao trio é Rico, interpretado por André Luiz Frambach. O personagem vai se apaixonar por Lou, interpretada por Vitória Bohn.

Kiko Mascarenhas fica a cargo de interpretar Duarte, personagem do núcleo cômico que leva uma vida dupla. Já Guilherme Weber é Jonathan, cientista da Siderúrgica Gusmão responsável por descobrir a tal fórmula secreta.

A protagonista Pat é casada com Alfredo, papel de Carmo Dalla Vecchia, um homem dedicado à família que cozinha, arruma a casa e leva as crianças para escola enquanto a esposa trabalha.

Martha Gusmão, Mariana Santos, Claudia di Moura, Serjão Loroza, Leopoldo Pacheco, Stella Maria Rodrigues, Bruno Fagundes, Paula Braun, Jennifer Nascimento e Kaysar Dadour são alguns dos outros nomes confirmados no elenco de Cara e Coragem.

