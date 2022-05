Onde foi gravada a novela Cara e Coragem, nova trama das sete

Cara e Coragem, nova novela das sete da Globo, estreia em 30 de maio. As primeiras imagens exibidas durante os comerciais da emissora já mostram que algumas cenas foram rodadas fora do Estúdio Globo e mostram outros cenários do Brasil. Afinal, onde foi gravada a novela Cara e Coragem?

Onde foi gravada a novela Cara e Coragem?

A novela Cara e Coragem foi gravada no Rio de Janeiro e também nas cidades de Lagoa Santa e Santana do Riacho, em Minas Gerais.

A Globo já exibe as primeiras imagens do folhetim, e é possível observar que Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) se aventuram em um local com muitas cachoeiras, montanhas e cavernas em busca da fórmula descoberta por Clarice (Taís Araújo). Essas cenas foram gravadas nos municípios do estado mineiro.

Já as demais cenas do folhetim são rodadas no Rio de Janeiro. Paolla Oliveira já foi vista em Grumari, uma das praias da capital fluminense, e em Paquetá.

Em Cara e Coragem, o público acompanha a história dos dublês Pat e Moa, que se cruza com a da empresária Clarice e da massoterapeuta Anita (Taís Araújo).

Pat e Moa são dublês profissionais e vivem um rotina cheia de adrenalina, com muitos saltos, rapel, pulos, voos e alta velocidade. Além disso, eles são unidos por uma grande paixão, mesmo que não admitam no início. Até porque Pat é casada com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia).

Clarice é a empresária que comanda a Siderúrgica Gusmão, uma entusiasta dos avanços científicos. Jonathan (Guilherme Weber), que trabalha no departamento da empresa dedicado à pesquisa, desenvolveu uma fórmula secreta à base de magnésio que pode revolucionar o ramo em que trabalha.

A personagem mantém um romance secreto com Ítalo (Paulo Lessa), seu ex-segurança. Ela descobrirá que tem uma sósia chamada Anita, uma massoterapeuta que é a chave para desvendar mistérios que aparecem ao longo da trama.

Os vilões da trama são Leonardo (Ícaro Silva), irmão de Clarice, sua amante Regina (Mel Lisboa), assessora de Clarice na CSG, e o empresário Danilo (Ricardo Pereira), todos com grande interesse financeiro.

Quando estreia Cara e Coragem?

Cara e Coragem estreia em 30 de maio, às 19h40, horário de Brasília, na Globo. A trama substitui Quanto Mais Vida, Melhor, que termina no próximo dia 6.

O folhetim foi escrito por Claudia Souto, mesma autora de Pega Pega, exibida em 2017 também no horário das 19h da Globo. A obra é escrita com Isadora Wilkinson, Julia Laks e Zé Dassilva, com direção geral é de Adriano Mello e direção de Oscar Francisco, Cadu França, Mayara Aguiar e Matheus Malafaia.

Essa é a segunda novela de autoria solo de Claudia Souto. Depois da exibição na TV, todos os episódios ficarão disponíveis para os assinantes do Globoplay – basta procurar por Cara e Coragem na aba de busca depois de 30 de maio.

Claudia Di Moura, Kiko Mascarenhas, André Luiz Frambach, Paulo Lessa, Mariana Santos, Serjão Loroza, Leopoldo Pacheco, Stella Maria Rodrigues, Bruno Fagundes, Vitória Bohn, Paula Braun, Jeniffer Nascimento, Kaysar Dadour, Rodrigo Fagundes e Alejandro Claveaux são alguns dos outros nomes que estão no elenco da novela.

