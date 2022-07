Casagrande demitido da Globo: entenda a saída do comentarista

Comentarista deixou a Globo após 25 anos de contrato com a emissora; confira o comunicado do jogador

Casagrande demitido da Globo? O anúncio da emissora na tarde de quarta-feira, 6 de julho, pegou a todos de surpresa. Após vinte e cinco anos de trabalho, o ex-jogador e comentarista não faz mais parte do canal. Em comum acordo, os dois optaram por encerrar a parceria antes mesmo da Copa do Mundo. Saiba qual era o salário do comentarista na emissora carioca.

Apaixonados por futebol ficaram confusos sobre a notícia de Casagrande demitido da Globo. A emissora anunciou na tarde da quarta-feira, 6 de julho, o desligamento do ex-jogador. Segundo a nota, em comum acordo ambas as partes tomaram a decisão. No entanto, segundo apurações do portal UOL Esporte, o alto salário de Casagrande e os comentários políticos influenciaram na decisão da saída.

Segundo o jornal Metrópoles, Galvão – comentarista da emissora – tem um salário R$ 800 mil por mês.

‘”Como jogador, Walter Casagrande Júnior escreveu uma história importante dentro de campo: ídolo do Corinthians, onde foi protagonista da Democracia Corintiana, teve passagem pelo futebol europeu e também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986. Fora dos gramados, a trajetória foi também de sucesso. Há 25 anos ele exerce a função de comentarista, 24 deles na Globo. Um período marcado por grandes momentos, conquistas, emoções, superação e pela autenticidade, uma de suas marcas registradas. Em comum acordo, a parceria entre Globo e Casagrande chega ao fim, mas suas análises estarão para sempre marcadas no almanaque das transmissões de futebol da televisão brasileira”.

O ex-jogador e comentarista também falou sobre a demissão do Grupo Globo. Em vídeo publicado na tarde da quarta-feira, Casão mostrou-se muito agradecido e, no final do vídeo, disse que “foi um alívio para os dois lados”. A frase deixou a pulga atrás da orelha para muitos, o que confirma as suposições feita pelo portal UOL.

“Olá pessoal. Vim aqui para avisar a vocês que, depois de 25 anos de TV Globo, seis Copas do Mundo, com cinco finais, incluindo a de 2002 com os dois gols do Ronaldo, três Olímpiadas e diversas finais de campeonato por aí, meu ciclo acabou. Tô saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de esporte da TV e vou seguir minha estrada. Na realidade acho que foi um alívio para os dois lados. Um beijo a todos.”

Trajetória de Casagrande na Globo

Depois de se aposentar do futebol em 1996, Walter Casagrande trocou oficialmente as chuteiras pelo microfone na televisão e no rádio como comentarista.

Primeiro, Casagrande integrou a ESPN, canal da TV paga, onde foi comentarista e responsável por análises de jogos. No entanto, o ex-atleta ficou pouco tempo na emissora, quando recebeu em 1997 um convite para trabalhar na Rede Globo, pela TV aberta e também nos canais SporTV.

Foram 24 anos na Rede Globo. Lá, cobriu seis do Copa do Mundo no total, cinco Olimpíadas e diferentes finais de Campeonatos como Brasileirão e Libertadores.

Casagrande comentava os jogos do Brasil ao lado de Galvão Bueno, enquanto no futebol paulista participava das transmissões com Cléber Machado.

