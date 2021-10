Casamento Às Cegas: veja quem ficou junto no final do reality

Os dois últimos episódios de Casamento às Cegas já estão disponíveis na Netflix. No capítulo final, ocorrerá os casamentos dos participantes formados no reality. Os espectadores estão curiosos para saber quem ficou junto em Casamento Às Cegas e quem disse não para o (a) parceiro (a) no altar. Confira abaixo.

Quem ficou junto em Casamento Às Cegas?

Se você ainda não assistiu o episódio final do reality, cuidado com o spoiler! No dia dos casamentos, três dois cinco casais disseram sim aos seus parceiros: Carol Novaes e Hudson, Fernanda Terra e Thiago, e Lissio e Luana Braga.

Já Ana Prado e Shayan não levaram o relacionamento adiante. Eles dizem “não” no altar e aproveitam para explicar os motivos que os levaram para essa decisão. “Descobri, pelas nossas trocas do dia a dia, que o que você me dizia não se comprovava nas suas ações. Não encontrei em você o homem que me fizeste acreditar ser”, disse a modelo.

Quem também disse não foram Dayane e Rodrigo. O casal começou como um dos favoritos do público por ter uma grande química, mas muitas divergências apareceram entre eles durante a lua de mel e a convivência.

Na dinâmica do programa, pessoas que nunca se viram antes tentam encontrar alguém para se casar – o detalhe é que eles conversam e ficam noivos sem saber nada sobre a aparência física um do outro.

Como assistir?

Os dez episódios de Casamento às Cegas Brasil já estão disponíveis na Netflix. Para assistir, é necessário ter um dos planos de assinatura. O mais acessível tem o custo de R$25,90.

Quem gostou da versão brasileira também pode assistir Love is Blind, que está disponível na plataforma desde 2020. Na versão americana, também houve quem se casasse de verdade e continuasse juntos até hoje.