Casamento Juma e Jove: compare o vestido da noiva

O casamento Juma e Jove vai acontecer em breve em Pantanal! A menina-onça enfim vai se aceitar se casar com o primogênito de José Leôncio (Marcos Palmeira) em uma cerimônia realizada na fazenda. Ao mesmo tempo, também será celebrada a união de Tibério (Guito) e Muda (Bella Campos).

Como foi o casamento Juma e Jove em Pantanal?

O casamento Juma e Jove aconteceu no capítulo 115 da trama original. O remake já está por volta do capítulo 90, ou seja, as cenas da união dos jovens deve acontecer em breve.

Na primeira versão da novela, a menina-onça se casou um vestido de noiva clássico: branco, com mangas bufantes, véu, grinalda e luvas. A parte de cima contava com uma transparência cobrindo o colo da protagonista.

Já para o remake, o vestido de Juma será bastante diferente. A vestimenta da noiva é de um tom entre off-white e um bege bem claro, decotado e de alças. O modelo é do estilo ‘sereia’, sem ser volumoso como costumavam ser feitos os vestidos mais antigos.

As fotos do terno de Jove (Jesuíta Barbosa) ainda não foram divulgadas. Em 1990, o rapaz usou um paletó marrom com uma camisa preta por baixo.

Muda e Tibério se casam na mesma cerimônia. A moça também usa um modelo tradicional de vestido de noiva, branco com véu e grinalda. Já o noivo dispensa os trajes formais e se casa usando uma camisa, como a que ele utiliza sempre, e sem abandonar o chapéu típico pantaneiro.

As cenas de Juma experimentando o vestido de noiva vão ao ar na próxima terça-feira, 12 de julho. Ao contrário do esperado, a menina-onça não demonstra nenhuma satisfação ao se ver com a vestimenta. No mesmo episódio, o Velho do Rio (Osmar Prado) dirá que ela está grávida.

O que acontece no casamento?

A cena do casamento Juma e Jove começa com a noiva se preparando para a celebração. Juma está em um dos quartos da fazenda acompanhada das mulheres da família de seu noivo. Filó (Dira Paes), Irma (Camila Morgado) e Mariana (Selma Egrei) ajudam a protagonista a se preparar.

Juma parece preocupada por estar longe de Jove. “Quem vai casar tem que mostrar uma cara linda e contente. Vamos nos arrumar que o casamento já vai começar”, diz Filó. Arredia, ela questiona onde está seu noivo. “Ele vai estar à sua espera, no altar”, responde Mariana.

Mariana não parece muito feliz com a situação. “Nunca achei que o nosso Jove ia se casar nessas circunstâncias”, diz ela para Irma.

O casamento começa com o padre celebrando a união dos casais. “Deixamos de lado vários pretextos e motivos que costumam colocar em uma cerimônia e nos ativemos apenas a um: o amor. O amor de Jove por Juma, e o de Tibério por Maria Rute. Essa é a razão, a primeira, a principal, a que realmente importa quando duas pessoas querem se unir pelos sagrados laços do matrimônio”, diz o sacerdote.

A celebração conta com algumas surpresas. Primeiro, o Velho do Rio toca o berrante às margens do rio, fazendo com que todos os convidados ouçam o barulho do instrumento. “Parece o meu pai”, diz José Leôncio.

Depois, Jove e Alcides (Juliano Cazarré) brigam. Bêbado, Alcides pedirá para dançar com Maria Bruaca (Isabel Teixeira) na frente de Tenório (Murilo Benício). O crápula rapidamente repreende o funcionário, que não satisfeito vai provocar Jove, pedindo para dançar com a noiva.

Jove reage ao pedido e Alcides ameaça o rapaz com uma faca. O filho de José Leôncio então dá um chute no peão e consegue desarmá-lo, que cai desmaiado no chão. Por um momento, todos acreditam que Alcides morreu, mas ele sobrevive à pancada.

Leia mais depois de casamento Juma e Jove: quem é Érica em Pantanal 2022: personagem é papel de Marcela Fetter.

+ Idade de Guito Pantanal: ator é mais novo que Sérgio Reis em 1990