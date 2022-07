Quem é Érica em Pantanal 2022: personagem é papel de Marcela Fetter

Na próxima semana da novela das 21h da Globo, o público conhecerá quem é Érica em Pantanal. A nova personagem será interpretada por Marcela Fetter, que já apareceu nas telinhas da Globo antes. O núcleo da jovem trará uma atriz da versão de 1990 do folhetim em um papel inédito. Para quem não sabe o que vem por aí, um spoiler: Érica não será flor que se cheire.

Quem é Érica em Pantanal e o que acontece com a personagem?

Uma jornalista que aparece para fazer uma matéria sobre o bioma é quem é Érica em Pantanal. A personagem chega ao estado para dar vida a uma reportagem, mas acaba envolvida em um romance com Zé Lucas. Tudo acontece depois que ela resolve bater na porta de José Leôncio, já que o fazendeiro é o nome mais famoso da região.

Para quem não se lembra da versão de 1990, a estadia de Érica não é longa durante a visita. A jovem passa algum tempo na companhia de Zé Lucas, com quem vive momentos quentes e com direito a banho de rio, e depois vai embora. Porém, alguns capítulos mais tarde, a jornalista retorna ao estado de Mato Grosso do Sul. Desta vez, ela tem uma novidade: está grávida de José Lucas de Nada.

Neste retorno, Érica não está sozinha, ela aparece acompanhada de Ibraim, seu pai. Ibraim é um deputado e coloca Zé Lucas contra a parede. O político quer que o filho do rei do gado se case com sua filha. Desiludido com o amor que sente por Juma, que não corresponde a seus sentimentos, Zé Lucas aceita o pedido e decide subir ao altar.

Porém, ninguém esperava que quem é Érica em Pantanal fosse uma vigarista. Antes de se casar com a moça, Zé Lucas descobre que a gravidez não passa de uma mentira. Como pai e filha estavam interessados nos bens da família Leôncio, Zé Lucas termina tudo com a jornalista, que vai embora com uma mão na frente e outra atrás.

Outras novelas de Marcela Fetter

Para quem vai conhecer quem é Érica em Pantanal e já está interessado em descobrir mais sobre a atriz Marcela Fetter, saiba que você pode já ter visto o rosto da famosa de 27 anos nas telinhas. Em 2016, a gaúcha fez sua estreia na TV Globo com Malhação – Seu Lugar no Mundo.

Na trama de sua primeira novela, Fetter interpretou Flávia Campos, uma ex-aluna do Leal Brasil. Ela era tímida e sofreu bullying por causa da aparência. Depois de um tempo longe, ela reaparece totalmente diferente, linda e irreconhecível. Neste retorno, ela começa a treinar taekwondo com Rodrigo, o que deixa Luciana com ciúmes. Apesar de ter atitudes de vilã e tentar atrapalhar o casal protagonista durante grande parte da novela, a personagem de Fetter acaba feliz e ao lado de outro rapaz, Roger (Brenno Leone).

Malhação foi a primeira e única novela de Marcela Fetter até agora. Quem é Érica em Pantanal será sua segunda personagem em um folhetim. No entanto, quem pensa que a jovem é uma novata na atuação está errado. Marcela atua desde os 10 anos de idade, quando se interessou pelo teatro. Aos 17 anos, a atriz se mudou para São Paulo para estudar e também deu início a alguns trabalhos como modelo. Ela é formada em artes cênicas pelo Centro de Artes e Educação Célia Helena.

Atriz original fará papel de mãe de Érica

Em 1990, Érica foi interpretada por Gisela Reimann, atriz que estará no remake da TV Globo. Quando viveu quem é Érica em Pantanal, Gisela fazia sua estreia nas telinhas. Depois, a atriz esteve em outras obras famosas, como A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990), Sonho Meu (1993), Viver a Vida (2009 – 2010), Malhação (2017), entre outras.

Gisela interpretará uma personagem inédita na versão de Pantanal da TV Globo. A atriz será Ingrid, a mãe de Érica. Em 1990, Érica retornava ao Pantanal com a falsa gravidez apenas na companhia do pai. Na trama de 2022, a moça também pode contar com a presença da mãe durante a farsa. No entanto, a emissora ainda não revelou como e quando Ingrid dará às caras na trama.

Quando foi Érica na Manchete, Gisela Reimann estava com 24 anos de idade. Hoje, a atriz está com 56 anos de idade. No Instagram, a famosa elogiou em abril a escolha de Marcela Fetter para interpretar Érica no remake e parabenizou a colega de elenco. “Amei a escolha! Marcela Fetter, que o maravilhoso Pantanal abra todos os seus caminhos, assim como abriu os meus”, escreveu.

Leia também

Juma fica com Zé Lucas em 1990? Final do remake deve ser igual