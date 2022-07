Idade de Guito Pantanal: ator é mais novo que Sérgio Reis em 1990

Cantor estreia nas telinhas com Tibério e chama a atenção do público.

O cantor e ator mineiro Guito tem feito sucesso no horário nobre da TV Globo. Intérprete de Tibério, papel que foi de Sérgio Reis em 1990, o famoso conquistou os telespectadores e é um dos personagens masculinos mais queridos da trama. O trabalho do artista tem despertado cada vez mais a curiosidade do público, que pesquisa sobre qual a idade de Guito Pantanal, a vida pessoal do famoso, entre outras informações que sempre agradam os noveleiros de plantão.

Qual a idade de Guito Pantanal em 2022?

A idade de Guito Pantanal atualmente é de 38 anos de idade. Em novembro deste ano, o ator fará aniversário e completará mais um ano de vida. Guito é natural de Lavras, cidade de Minas Gerais. Hoje, ele mora em Araxá, município que fica no mesmo estado.

A diferença entre a idade de Guito Pantanal e de que Sérgio Reis tinha em 1990 é de mais de uma década. Quando começou a interpretar Tibério na Manchete, o sertanejo tinha 49 anos. O aniversário que marcou as cinco décadas do cantor aconteceu em junho daquele ano, quando o folhetim já estava há quase três meses no ar. Hoje, o cantor está com 82 anos de idade e afastado das telinhas.

Para conquistar o papel de Tibério em Pantanal de 2022, o ator contou ao G1 em março que passou por um longo processo. Quando descobriu sobre o remake, Guito chegou a mandar uma mensagem no Instagram do autor Bruno Luperi brincando que sabia todas as falas da versão original. Porém, ele ficou sem respostas.

Apesar do silêncio do autor, Guito resolveu ir atrás do projeto. Depois de entrar em contato com várias pessoas, acabou conseguindo o contato da preparadora de elenco da novela. A partir daí, ele conseguiu um teste para o folhetim, que foi levando a outro teste, e outro, e mais outro, e outro, durante um longo processo.

Foram 5 meses até que o mineiro fosse pré-aprovado. Depois, ainda foi necessário ser admitido também pelo mais alto escalão de decisões do folhetim, como a direção. No final, tudo deu certo e ele conseguiu estrear em Pantanal, sua primeira novela.

Qual o nome verdadeiro de Guito e de onde ele é

O nome verdadeiro de Guito é Diogo Brito. Para quem não sabe, Guito Show é o nome artístico que o cantor usa. Quase um nômade, o famoso já morou em diversos lugares desde que deixou sua terra natal, a cidade de Lavras. Em 2018, o artista respondeu aos fãs no Facebook que já morou em Horsens, na Dinamarca, Juiz de Fora (MG), São José do Rio Preto (MG), Belo Horizonte (MG), Luiz Eduardo Magalhaes (BA), São Paulo, Brasília (DF), Formosa (GO), Ribeirão Preto (SP) e Atibaia (SP). Ele se mudou para Araxá, onde mora hoje, em 2017.

Além da carreira de artista: Guito também é agrônomo

Sabia que além da carreira de artista, Guito também tem um outro trabalho? O mineiro é agrônomo e é formado pela Universidade Federal de Lavras, instituição em que estudou de 2004 a 2009, segundo sua página oficial no Linkedin. Ele tem o próprio empório em Araxá, que vende queijos, cachaças, cafés e azeites da roça, e também trabalha de forma voluntária na Horta Solidária da Instituição educacional Gabriel Mistral, que também fica em Araxá.

Antes da vida de artista, ele somou outros trabalhos, como operador da bolsa de valores, e foi executivo em algumas empresas. Guito trabalhou na Verde Campo, empresa de um amigo, que depois foi comprada pela Coca-Cola. Após a compra, ele continuou na empresa, mas não por muito tempo.

Na mesma entrevista ao G1 em que contou como conseguiu o papel de Tibério, Guito disse que não teve uma boa experiência como executivo, pois se sentia com uma “coleira”. Depois disso, ele resolveu largar a função e começou a se dedicar ao sonho de viver da música.

Guito se tornou um artista independente, que gosta de promover um estilo de vida simples em suas músicas, falar do interior e natureza. Ele toca diversos instrumentos, como viola e gaitas, e tem canções lançadas entre 2019 e 2022 em sua página oficial do Spotify. Por lá, você pode encontrar as músicas do famoso, como Empatia e Caminhoneiro, e até um lançamento em inglês, Dead Ends Road.

Agora que você conhece a vida e idade de Guito Pantanal, assista o último lançamento do cantor em seu canal oficial do Youtube:

