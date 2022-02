Programação do canal inclui partida de ida nas oitavas da Champions nesta terça-feira, 22 de fevereiro

Champions League hoje no SBT: jogo e horário de terça (22/02/22)

O SBT vai passar o jogo da Liga dos Campeões entre Chelsea e Lille nesta terça-feira, 22 de fevereiro, a partir das 17h (Horário de Brasília), para todo o Brasil. Direto do Stamford Bridge, na Inglaterra, as equipes se enfrentam pelo jogo de ida nas oitavas de final da. A partida da Champions League hoje tem transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta e online.

Qual jogo da Champions League vai passar no SBT hoje?

O jogo do Chelsea contra o Lille, pelas oitavas de final da Champions, vai passar no SBT nesta terça-feira na TV aberta para todo o Brasil, a partir das 17h no horário de Brasília.

O confronto, válido pelo jogo de ida das oitavas, vai contar com narração de Luiz Alano, comentários de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos analisando a arbitragem. É importante ressaltar que o canal aberto também está disponível em operadoras por assinatura.

Quem vencer a partida desta terça-feira abre vantagem no confronto das oitavas. No entanto, o gol fora de casa não é válido como critério de desempate então, por isso, mesmo se o Chelsea golear hoje, as marcações não serão utilizadas para desempatar caso seja necessário.

O Chelsea venceu o Mundial de Clubes contra o Palmeiras no último dia 12 de fevereiro. Agora, tem pela frente um grande embate buscando o seu segundo título consecutivo.

Confira o anúncio sobre o jogo de hoje na Champions.

Como assistir o canal SBT ao vivo online hoje?

É possível acompanhar o jogo da Champions League hoje também de maneira online. Isso porque o canal retransmite as imagens da partida em seu site oficial e aplicativo ao vivo, com a mesma narração da emissora.

Basta acessar o site do SBT (www.sbt.com.br), clicar na opção escrito em vermelho e branco no canto superior ao lado esquerdo, apertar o play quando o vídeo aparecer e assistir ao vivo como, quando e onde quiser, seja no celular, computador ou até mesmo tablet.

Outra opção é também o aplicativo do SBT Vídeos, disponível para baixar tanto no Google Play como no Apple Store aos torcedores. Basta acessar a loja de aplicativos, procurar pelo nome SBT e baixar o indicado de graça.

Programação do SBT hoje

Saiba qual é a programação do SBT nesta terça-feira e que horas começa o futebol ao vivo na Champions. Lembrando que a grade pode sofrer alterações de acordo com cada estado no Brasil.

06:00 Primeiro Impacto

09:30 Bom Dia & Cia

12:00 SBT Notícias

14:20 Casos de Família

15:20 Fofocalizando

16:45 Liga dos Campeões AO VIVO

18:45 Se Nos Deixam

19:45 SBT Brasil

20:30 Carinha de Anjo

21:30 Libertadores AO VIVO

23:15 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

