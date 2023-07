Clara e Paulinha saem no tapa: relembre cena icônica da novela

Clara e Paulinha vão brigar mais uma vez em Mulheres Apaixonadas. A personagem de Roberta Gualda não vai deixar a colega em paz e, após vê-la trocando carinhos com Rafaela (Paula Picarelli), fará uma "piada" homofóbica na frente de toda a escola, o que despertará a fúria da adolescente.

Cena de Clara e Paulinha saem no tapa - Mulheres Apaixonadas

Paulinha leva uma surra após voltar a atormentar Clara (Alinne Moraes) e Rafaella na Escola Ribeiro Alves. Ao ver que as namoradas estão em um momento de romance no pátio do colégio, a filha de Oswaldo (Tião D'ávila) fará uma nova provocação para humilhar as garotas na frente de todo mundo em cenas do capítulo 117.

A jovem começa a andar no meio dos alunos e grita em voz alta enquanto bate palmas: "Já estão sabendo da novidade? Será montada aqui na escola a primeira versão gay de Romeu e Julieta. Serão duas mulheres, quer dizer, mulher mais ou menos, né. Porque mulher mesmo, de verdade, normal, gosta de homem".

Ao ouvir a provocação da rival, Clara se levanta e parte em direção a Paulinha. "Repete isso, vai, fala", confronta a garota. "Eu disse que mulher normal gosta de homem, alguém aqui discorda?", continua dizendo a filha do porteiro.

Clara perde a paciência e joga um copo de suco na cara da rival enquanto diz: "eu discordo, tá?". Paulinha fica ainda mais furiosa e parte para a briga. "Olha o que você fez, sapatona!". As duas começam a se bater e puxar o cabelo uma da outra enquanto são observadas pelos demais estudantes da ERA.

As estudantes rodopiam batendo uma na outra, até que se aproximam da piscina e caem juntas na água, onde continuam brigando.

Anos depois da exibição original de Mulheres Apaixonadas, a cena se tornou um dos maiores memes da novela. Os internautas cortaram apenas a parte onde Paulinha diz "já estão sabendo da novidade" e usam para variadas situações.

VEJA A CENA DE MULHERES APAIXONADAS: