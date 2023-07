Como está Daniel Zettel hoje, o Carlinhos de Mulheres Apaixonadas

O ator Daniel Zettel, 39 anos, interpretou Carlinhos de Mulheres Apaixonadas, trama de Manoel Carlos que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Nos últimos anos, o ator sumiu das telinhas depois de fazer algumas participações em novelas da Globo, além de ter feito parte do elenco de filmes.

Por onde anda o Carlinhos de Mulheres Apaixonadas?

O último trabalho de Daniel Zettel na televisão foi em 2017, quando esteve em "A Força do Querer". O ator também participou de "A Regra do Jogo" (2015), ambas novelas da nove da Globo. O ator segue atualizando a página no Instagram, onde publica cliques e vídeos de sua vida pessoal, mas não há informações sobre outros papéis em filmes e novelas.

No cinema, o Carlinhos de Mulheres Apaixonadas esteve em "Trash: A Esperança Vem do Lixo" (2014) e "Polaróides Urbanas" (2007).

O papel na novela de Manoel Carlos foi o grande destaque de sua carreira. Anteriormente, o ator havia participado do filme "Cidade de Deus" (2002), mas foi interpretando Carlinhos que o artista ganhou o prêmio Contigo de Revelação naquele ano.

Em 2003, o personagem, a novela e a emissora se envolveram em uma polêmica. Isso porque Carlinhos queria perder a virgindade a qualquer custo e começou a seduzir Zilda (Roberta Rodrigues), que trabalhava como empregada doméstica da família.

A relação entre o adolescente e a empregada não foi bem vista pelo Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Jundiaí e Região, em São Paulo, que entrou com uma ação cautelar para impedir a exibição da cena de sexo entre o jovem e a funcionária. Entretanto, uma juíza da 40ª Vara Cível de São Paulo negou a liminar à entidade. À época, o ator tinha 19 anos.

Zettel também esteve em "Malhação" (1999) e Cama de Gato (2009), além de ter atuado na novela da Record "Bicho do Mato" (2006). Desde seu último papel na Globo, o ator vive longe dos holofotes.

O que acontece com o personagem de Daniel Zettel na novela?

Carlinhos é filho de Carlão (Marcos Caruso) e irmão de Dóris (Regiane Alves), que maltratava os avós Leopoldo (Oswaldo Louzada) e Flora (Carmen Silva).

Ao contrário da irmã, o rapaz sai em defesa dos avós com quem é muito carinhoso. O adolescente também é estudante na Escola Ribeiro Alves mas não paga as mensalidades, o que é acobertado por Helena (Christiane Torloni) já que a diretora sabe das dificuldades enfrentadas pela família.

A trama de Carlinhos de Mulheres Apaixonadas se desenvolve através dos flertes com Zilda, por quem começa a se interessar ao longo da trama. Na reta final, o jovem finalmente tem sua primeira noite com a empregada doméstica.

Mesmo com a polêmica criada pelo sindicato, Manoel Carlos afirmou que não abriria mão do final do personagem. "É como se essas profissionais não fossem capazes de provocar interesse em um homem, a não ser por suas qualidades profissionais. Ainda não sei se farei o Carlinhos transar com a Zilda, mas, se tiver, faço”, declarou o autor para a Folha de S. Paulo na época.

Marcado por defender os avós das maldades de Dóris, o rapaz e os idosos vão ter um final feliz. Depois dos pais de Carlão irem morar em uma casa de repouso, a vilã vai repensar sobre as maldades que cometeu e selará a paz entre a família. Na cena final de Mulheres Apaixonadas, a família aparece reunida na formatura do ERA, com a personagem de Regiane Alves abraçando e beijando os avós.

O folhetim, que está sendo reprisado pela terceira vez, vai ao ar de segunda a sexta no Vale a Pena Ver de Novo, às 17h05, horário de Brasília, logo após a Sessão da Tarde.

