Com que idade a Princesa Isabel se casou na vida real?

Isabel (Giulia Gayoso) está prestes a escolher um noivo para se casar em Nos Tempos do Imperador. Assim como na vida real, tudo indica que ela escolherá o Conde D’Eu (Daniel Torres) para selar o matrimônio. Na novela, a herdeira do trono ainda é bastante jovem. Com que idade Isabel se casou?

Isabel de Bragança se casou aos 18 anos, em 1864, com Luís Filipe Maria Fernando Gastão, o Conde d’Eu. A princesa teve dificuldades para engravidar e precisou fazer tratamentos. Ela engravidou quatro vezes, mas a primeira filha, Luísa Vitória, nasceu morta. Tempos depois, o casal teve mais três filhos: Pedro (1875-1940), Luís Maria (1878-1920) e Antônio Gastão (1881-1918).

Assim como na novela, inicialmente Isabel se casaria com Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gota. Porém, houve uma afinidade maior entre ela e Gastão. Então, Leopoldina se casou com Augusto e abdicou o título de princesa brasileira.

Apear de ser marido de Isabel, o Conde não era muito popular entre a corte. Ele tinha problemas para se comunicar ocasionados pela sua surdez e por falar mau a língua portuguesa. As informações são do Mundo Educação.

Em Nos Tempos do Imperador, Augusto rejeitará Leopoldina

Antes de se unirem, haverá um pouco de drama entre os casais. Isso porque Augusto ficará chateado por não ser escolhido por Isabel. Em cenas previstas para irem ao ar na segunda-feira, 25 de outubro, Princesa Isabel decidirá se casar com Gastão de Orléans, o Conde d’Eu.

O Duque de Saxe-Coburgo-Gota é o preferido da imperatriz, mas quem vai acabar se apaixonando por ele é Leopoldina. Teresa (Letícia Sabatella) irá culpar Luísa pela escolha da filha. Apesar de ter dito que nunca iria se casar, a caçula acaba se encantando pelo duque. Porém, ele não irá desistir de Isabel e rejeita a irmã da herdeira, pelo menos no início – já que, na vida real, Dina e Augusto se casaram.

Em breve, Augusto irá mudar de ideia e perceberá que está sim apaixonado por Leopoldina. Em cenas previstas para irem ao ar em 1º de novembro, Leopoldina e Augusto vão se beijar, e Teresa e Pedro comemoram a união. Mãe e filha vão agradecer o apoio de Luísa para que os dois pudessem ficar juntos.

Mas, no capítulo de 5 de novembro, por meio de uma carta, a mãe de Augusto dirá que não autoriza o casamento dele com a filha mais nova de Pedro.