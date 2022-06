Como assinar Conmebol TV e assistir a Libertadores; passo a passo

Oitavas de final da Libertadores e Copa Sul-Americana são transmitidas no canal da Conmebol ao vivo

Com acesso exclusivo aos confrontos da Copa Sul-Americana e Libertadores, como assinar Conmebol TV? Pacote de canais de televisão estão disponíveis entre as operadoras de TV por assinatura por valor extra aos torcedores, onde podem acompanhar partidas das oitavas até a grade final das competições sul-americanas. Saiba como funciona e por onde assistir a Conmebol TV.

Como assinar Conmebol TV?

A Conmebol TV está disponível entre as operadoras Sky, Claro/Net e a DirecTV GO em diferentes valores.

Pacote de canais de futebol, a Conmebol TV é a grande responsável por transmitir os jogos da Libertadores e Sul-Americana, com exclusividade aos assinantes.

Pela Sky, o torcedor deve acessar o site da operadora (www.sky.com.br), procurar pela opção Canais Adicionais, e optar pelo pacote que deseja. Os valores vão de R$19,90 até R$59,90, dependendo da procura. É possível também por contato no telefone com a operadora ou, então, no aplicativo.

Já assinantes da Claro podem encontrar os pacotes da Conmebol TV também pelo site (www.claro.com.br) ou no aplicativo. Diferente do rival, o valor por mês é de R$29,90 com diferentes opções. O pacote também pode ser adquirido pelo telefone.

Por fim, o DirecTV GO pode ser encontrado pelo site (www.directvgo.com) onde disponibiliza o pacote extra da Conmebol TV. Ao sinalizar o e-mail e a senha do usuário, o torcedor deve entrar na aba “Extras”, procurar pelo canal e clicar. Pelo valor de R$29,90 ao mês, o apaixonado por esporte tem direito completo ao conteúdo com os três canais disponíveis.

Como assistir a Conmebol TV?

Os canais da Conmebol TV estão disponíveis entre as operadoras Sky, Claro/NET e DirecTV GO, somente para assinantes. Pago o valor extra e o pacote assinado, o torcedor pode sintonizar de maneiras diferentes para acompanhar aos jogos de futebol à noite.

Na Sky, o torcedor tem acesso na Conmebol TV pelos canais 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, e pelo Sky Play na plataforma, sem valor extra.

Se preferir, na Claro/Net, os canais são TV são 71, 711, 712 e 713, enquanto o aplicativo NOW também disponibiliza a retransmissão do futebol para os assinantes da plataforma sem pagar valor extra.

Por fim, o DirecTV GO é uma espécie de serviço de streaming na televisão. Basta acessar o site oficial da empresa, procurar pelos canais da Conmebol TV e assistir. A plataforma pode ser encontrada na smart TV, celular, computador ou tablets.

Lembrando que a Oi e a Vivo não possuem a Conmebol por não terem os direitos do pacote de canais. Por isso, não aparece no catálogo de opções.

SKY – 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623

CLARO/NET – 71, 711, 712 e 713

DIRECTVGO – www.directvgo.com

Como assistir a Conmebol TV pelo celular?

Além da televisão, os canais da Conmebol TV também estão disponíveis pelo celular. Cada um dos aplicativos das operadoras por assinatura disponibilizam as transmissões do futebol sem cobrar nada mais aos torcedores.

O Sky Play é o dispositivo de streaming da Sky. A plataforma está disponível aos assinantes para celular, tablet e computador. Basta o torcedor acessar com o e-mail e a senha e procurar pela Conmebol TV. Entretanto, é importante relembrar que o torcedor deve obter os canais na programação.

Pela Claro, o NOW, aplicativo para Android e iOS, disponibiliza a transmissão dos três canais de jogos de futebol da Conmebol.

Por fim, o próprio DirecTV GO é quem transmite pelo celular, tablet e computador os jogos da Conmebol TV.

