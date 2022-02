Como assistir jogo do Fluminense hoje online na Libertadores e grátis?

Millonarios e Fluminense disputam a partida de ida na segunda fase da Copa Libertadores de 2022 nesta terça-feira, 22 de fevereiro, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), direto do Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. Com transmissão do canal SBT na televisão, também e possível assistir o jogo do Fluminense hoje online.

Como assistir o jogo do Fluminense hoje online de graça

O jogo do Fluminense contra o Millonarios hoje vai passar de maneira gratuita no site oficial do SBT online, com retransmissão da partida com imagens para acompanhar.

O site do SBT (www.sbt.com.br) apenas reproduz as imagens da transmissão oficial do canal na TV pelo site. Para ter acesso, basta entrar no portal oficial, procurar pelo ‘AO VIVO’ escrito em vermelho na parte superior ao lado esquerdo, clicar no Play assim que o vídeo carregar e assistir seja pelo smartphone, tablets ou computador.

A transmissão contará com a narração de Téo José, comentários de Mauro Beting e Washington, Nadine Basttos analisando a arbitragem e apresentação de Flávio Winick. O evento vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília.

Outra opção é através do aplicativo do SBT Vídeos, a plataforma oficial da emissora para smartphones. O produto está disponível de graça para baixar no Google Play ou Apple Store, em Android e iOS. Basta o torcedor procurar pelo nome SBT, clicar na primeira opção e se conectar.

A partida será retransmitida no aplicativo, ou seja, será a mesma transmissão que passa no canal da televisão e com a mesma narração. Além do smartphone, é possível assistir em computador e tablets.

Os canais SBT, ESPN e Conmebol TV são os grandes responsáveis pela transmissão da Libertadores nesta temporada. Pela TV aberta, a emissora de Silvio Santos passa em todo o país de forma gratuita e ao vivo os principais confrontos. Do outro lado, ESPN e Conmebol TV transmitem os jogos somente em operadoras por assinatura por pacotes.

Fluminense na Libertadores 2022

O tricolor do Rio de Janeiro chega para disputar a Libertadores depois de terminar o Campeonato Brasileiro em 7ª posição na tabela com 54 pontos, tendo quinze vitórias, nove empates e catorze derrotas na temporada.

O elenco conquistou a vaga na fase preliminar da competição depois que o Palmeiras venceu a Libertadores, o Galo terminou em primeiro lugar e venceu também a Copa do Brasil e o Athletico-PR, campeão da Sul-Americana, disputou justamente com o Atlético-Mineiro a Copa do Brasil, torneio que dá uma vaga na Libertadores.

Por isso, o grupo comandado por Abel Braga espera dar o primeiro passo nesta terça e garantir a vantagem na competição. É importante ressaltar que a regra do gol fora de casa não é mais válido para a Conmebol.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.