Como assistir o Jornal Nacional ao vivo com Bolsonaro

Nesta segunda-feira, 22, o presidente Jair Bolsonaro participa de uma entrevista com William Bonner e Renata Vasconcellos na Globo sobre sua candidatura à reeleição. Pelo celular e computador é como assistir o Jornal Nacional ao vivo, mediante cadastro gratuito.

Passo a passo de como assistir o Jornal Nacional ao vivo

O Jornal Nacional de hoje começa às 20h30, horário de Brasília, logo após a novela Cara e Coragem. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro abre a semana de sabatinas no horário nobre da Globo com os principais candidatos à presidência. William Bonner e Renata Vasconcellos conduzem a entrevista que será transmitida na televisão e internet.

Como assistir o Jornal Nacional ao vivo pelo celular ou computador:

1 – Para assistir a entrevista de Bolsonaro no jornal Nacional hoje pelo celular, baixe o aplicativo do Globoplay na App Store, em caso de iOS, ou no Google Play, para Android. Também é possível ter acesso à plataforma de streaming através do navegador no celular ou computadores em: https://globoplay.globo.com/.

2- Clique no ícone de login no canto superior direito para abrir a página. Quem já tiver cadastro na Globo.com só precisa inserir o e-mail e senha e clicar em ‘entrar’. Também é possível logar na plataforma com contas do Google, Apple ou Facebook.

3- Quem não for cadastrado, terá que preencher os seguintes dados pessoais: nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, endereço e concordar com os termos de uso e política de privacidade.

4- Feito o cadastro, é só clicar na aba ‘Agora na TV’ no canto inferior e depois em ‘assista agora’ para ter acesso ao sinal gratuitamente. A transmissão será iniciada em poucos segundos.

Depois da exibição na televisão, a entrevista ficará salva na íntegra no Globoplay.

Que horas começa o Jornal Nacional hoje?

Os jornalistas vão questionar o político sobre os principais temas de sua campanha à reeleição, além dos principais pontos críticos do seu primeiro mandato na presidência. A sabatina terá duração de 40 minutos, 12 minutos a mais das entrevistas de 2018, que tiveram apenas 28 minutos de duração.

Nos próximos dias, os outros três candidatos mais bem colocados nas pesquisas também serão sabatinados. Amanhã, será a vez de Ciro Gomes, do PDT, também às 20h30. Quinta-feira é o ex-presidente Lula (PT) quem será sabatinado. A semana termina com Simone Tebet, do MDB, na sexta-feira às 20h55, horário de Brasília.

André Janones (Avante) também foi convidado, mas a entrevista foi cancelada após o político desistir da candidatura.

Veja a agenda completa:

Segunda-feira (22), às 20h30, horário de Brasília: Jair Bolsonaro (PL)

Terça-feira (23), às 20h30, horário de Brasília: Ciro Gomes (PDT)

Quinta-feira (25), às 20h30, horário de Brasília: Lula (PT)

Sexta-feira (26), às 20h55, horário de Brasília: Simone Tebet (MDB)