Que horas começa o Jornal Nacional hoje com Bolsonaro?

William Bonner e Renata Vasconcellos apresentam as sabatinas com os candidatos - Foto: Reprodução/Rede Globo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa da primeira sabatina na Globo hoje, 22 de agosto. 20h30, horário de Brasília, é que horas começa o Jornal Nacional hoje com a presença do candidato à reeleição, que responderá perguntas sobre pontos polêmicos de seu governo e principais temas de sua campanha política.

Que horas começa o Jornal Nacional hoje – Eleições 2022

O Jornal Nacional hoje começa às 20h30, horário de Brasília, logo após a novela Cara e Coragem. Nesta segunda, o noticiário comandado por Willian Bonner e Renata Vasconcellos dará início a série de sabatinas com os candidatos mais bem colocados nas pesquisas para a presidência. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) é quem abre as entrevistas, que terão cerca de 40 minutos de duração – a ordem foi definida por sorteio.

O presidente responderá as perguntas feitas dos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos, que vão abordar os principais temas de sua candidatura e, no caso de Bolsonaro, questionamentos sobre seus últimos quatro anos no mais alto cargo público do país. O candidato à reeleição está em segundo lugar na pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 18, com 32% dos votos.

Outros candidatos também participam da sabatina nos próximos dias. Na terça-feira, 23, Ciro Gomes (PDT) participa da entrevista. No Datafolha, o político está em terceiro lugar, com 7%.

Quinta-feira, 24, é o dia de Lula participar da entrevista. O petista lidera as intenções de voto com 47% no primeiro turno. O ex-presidente também venceria Bolsonaro em um eventual segundo turno entre os dois, com 54% dos votos.

A semana termina com Simone Tebet, do MDB. A entrevista da candidata será mais tarde, às 20h55, horário de Brasília, devido ao início do horário político na televisão. No Datafolha, ela aparece em quarto lugar com 2% das intenções de voto.

Entrevistas candidatos Jornal Nacional

Segunda-feira (22), às 20h30, horário de Brasília: Jair Bolsonaro (PL)

Terça-feira (23), às 20h30, horário de Brasília: Ciro Gomes (PDT)

Quinta-feira (25), às 20h30, horário de Brasília: Lula (PT)

Sexta-feira (26), às 20h55, horário de Brasília: Simone Tebet (MDB)

Como assistir Jornal Nacional ao vivo pela internet?

Quem estiver longe da televisão no horário do Jornal Nacional pode acompanhar a sabatina pelo portal G1 ou pelo Globoplay.

No computador: para assistir as entrevistas com os candidatos pelo computador, acesse o site do Globoplay e crie uma conta – se já houver um cadastro, basta fazer login com e-mail e senha. Depois, clique em ‘Agora na TV’ para ter acesso ao sinal ao vivo da Globo.

No celular: baixa na App Store ou no Google Play o aplicativo do Globoplay em seu smartphone. Faça o cadastro ou o login e em seguida, clique no ícone ‘Agora’.

As entrevistas com os candidatos à presidência serão disponibilizadas para serem assistidas na íntegra após o fim do programa ao vivo na Globo.

