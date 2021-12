Interpretada pela atriz Thaís Muller, a pequena Fátima tinha um gênio difícil como o de sua irmã mais velha, Catarina (Adriana Esteves). Mais de 20 anos se passaram e a menina cresceu, então saiba como está a Fátima do Cravo e a Rosa hoje em dia.

Como está a Fátima do Cravo e a Rosa hoje?

Hoje, atriz Thaís Muller está com 29 anos de idade, na época da novela. Quando fez Fátima do Cravo e a Rosa, a artista tinha 8 anos de idade, e depois da trama a artista continuou a carreira. O trabalho mais recente da famosa foi no folhetim bíblico da Record TV, Gênesis. Ela interpretou a versão jovem de Maresca, filha caçula de Lotam (Ricardo Blat). Depois, a atriz foi substituída no papel pela própria mãe, Marcela Muniz.

Antes disso, ela esteve em outra novela da Record, Topíssima (2019) e na série Lia (2018).

Na novela O Cravo e a Rosa, Fátima era filha de Batista (Luís Melo) com Joana (Tássia Camargo), mulher que não sabia que ele era um banqueiro rico e que tinha outra família. Ela era irmã de Jorge (João Capelli), o outro filho de Joana, e meia irmã das filhas do outro casamento de Batista, Catarina e Bianca (Leandra Leal). Ela era brava e respondona, para o desespero do pai, que já tinha que lidar com Catarina.

A primeira peça da moça foi A Dama e o Vagabundo, quando tinha apenas 3 anos de idade. Depois disso, ela somou mais alguns projetos teatrais ao currículo e quando estava com 7 anos, estreou no cinema, com o filme Copacabana. No ano seguinte, poucos meses antes de completar 8 anos, ela fez sua estreia nas telinhas, com o papel de Fátima na novela O Cravo e a Rosa.

Assim, ela passou a se dedicar ao teatro, cinema e TV, em que atuou também em Kubanacan (2003 – 2004), A Diarista (2004), Dicas de um Sedutor (2007) e A Vida Alheia (2010) depois de O Cravo e a Rosa.

Em 2015, época em que havia gravado sua última novela, Os Dez Mandamentos – antes de retornar as telinhas em 2018 – ela se formou em Design de moda pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC). Thaís então abriu o Ladotê Ateliê e concilia a vida de atriz com a de stylist desde então.

Como assistir a novela

O folhetim retorna às telinhas no dia 6 de dezembro, segunda-feira, às 15h. A exibição acontecerá de segunda a sexta na TV Globo, sempre depois do Jornal Hoje. Você poderá assistir de graça, pois a Globo é um canal aberto, então é só sintonizar na sua televisão e pronto.

Se preferir acompanhar os capítulos diários pelo computador, tablet ou celular, ainda é possível não pagar nada. É só acessar a aba “Agora na TV” da Globoplay durante a exibição na televisão. Apesar da gratuidade, é necessário ter uma conta no site, o cadastro é feito com o seu e-mail ou conta do Facebook.

Já para quem está disposto abrir a carteira, é possível assistir todos os capítulos na Globoplay, no entanto, neste caso é necessário ser assinante de qualquer pacote do streaming – Os valores variam de R$ 19,90 a R$ 84,90.

Assista o vídeo da TV Globo e já entre no clima para acompanhar a reprise:

